Was ist der "Big Short": US-Staatsanleihen nach der Abstfung durch die Ratingagentur Fitch - oder doch die heiß gelaufenen US-Aktien, vor allem aus dem Tech-Sektor? Während der Hedgefondsmanager Bill Ackman US-Staatsanleihen shortet, will Warren Buffett weiter diese amerikanischen Staatsanleihen kaufen. Entscheidend für die Frage, was der nächste Big Short ist, ist die US-Wirtschaft: Kommt die Rezession oder doch die weiche Landung? Oder doch eine Stagflation, wie der heutige ISM Index Dienstleistung nahelegt mit weiter steigenden Preisen und nachlassendem Wachstum? Zählt man eins und eins zusammen (geringere Kreditvergabe, schrumpfende Geldmenge, steigende Kapitalkosten, aufgebrauchte Ersparnisse der Amerikaner und Rückzahlung der Studentenkredite etc.) spricht vieles für eine Rezession (die die Anleihemärkte ohnehin ankündigen). Für die Aktienmärkte zentral die heutigen nachbörslichen Zahlen von Apple und Amazon (wir berichten bei finanzmatktwelt.de) - bide Aktien heute bislang wenig verändert..

Hinweise aus Video:

1. Apple und Amazon: Ausblick auf die Quartalszahlen heute Abend

2. Big Short US-Staatsanleihen? Anleihen kaufen, Aktien verkaufen!

3. Ratingabstufung: Der neue Big-Short sind US-Staatsanleihen, laut Bill Ackman

Das Video "Was ist der Big Short: Aktien oder US-Staatsanleihen?" sehen Sie hier..