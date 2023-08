Berenberg hebt K+S auf 'Buy' - Ziel hoch auf 22 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat K+S von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,70 auf 22,00 Euro angehoben. Die Erholung der Kali-Preise stehe bevor, schrieb Analyst Aron Ceccarelli in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach der dritten Gewinnwarnung in diesem Jahr seien weitere Korrekturen wohl nicht nötig, so der Experte mit Verweis unter anderem auf jüngste positive Kommentare der nordamerikanischen Branchenkollegen Mosaic und Nutrien zur Nachfragebelebung./ag/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2023 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die K+S Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,07 % und einem Kurs von 18,29EUR gehandelt.



