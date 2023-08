Cardiol Therapeutics erfüllt wieder alle geltenden Notierungsanforderungen des Nasdaq Capital Market

Oakville, Ontario – 8. August 2023 / IRW-Press / - Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“), ein Biowissenschaftsunternehmen im klinischen Stadium, das auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen und antifibrotischen Therapeutika für die Behandlung von Herzerkrankungen spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen am 7. August 2023 eine Mitteilung von der Nasdaq Stock Market LLC („Nasdaq“) erhalten hat, dass es die in der Nasdaq-Vorschrift 5550(a)(2) festgelegte Mindestangebotspreisanforderung für eine fortgesetzte Notierung im Nasdaq Capital Market nun wieder erfüllt. Das Unternehmen entspricht derzeit allen geltenden Notierungsrichtlinien.