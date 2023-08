Spodumen in Pegmatit; Quelle: Depositphotos

Das Ziel der ersten Phase des Explorationsprogramm war es, potentielle Ziele für ein Bohrprogramm zu identifizieren, das im dritten und vierten Quartal 2023 gestartet werden soll. Dabei wurden drei Pegmatitschwärme entdeckt und kartiert. Ein im Nord-Nordwesten gelegener Schwarm umfasst eine Fläche von ungefähr 1.000 Hektar. Er ist in Nord-Süd-Richtung drei Kilometer lang und kommt in Ost-West-Richtung auf eine Ausdehnung von vier Kilometer.

Der im Zentrum gelegene Schwarm ist ungefähr 90 Hektar groß. Er nimmt eine Fläche von einen Kilometer mal einen Kilometer ein. Mit ungefähr 100 Hektar Ausdehnung ist des dritten Schwarms etwas größer. Er liegt im Südwesten, ist zwei Kilometer lang und 1,2 Kilometer breit. Die Pegmatitgänge wurden über mehrere Dutzend Meter hinweg beobachtet und befinden sich im Allgemeinen in dunkelrosa, mittelgroßen, massiven Graniten und variieren in der Größe von 30 Zentimeter bis vier Meter.

Durchgeführt wurden die Arbeiten zwischen dem 10. und 28. Juli. Dabei wurden insgesamt 163 Schneckenbohrungen und 124 Pegmatitporben aus dem Gestein genommen. Ergänzt wurden diese Proben durch über 343 Geobetrachtunngen, zahlreiche Fotos und detaillierte Beschreibungen.

Robert Birmingham, der Präsident von Brigadier Gold, wies in seinem Kommentar darauf hin, dass die bekannten und neu identifizierten Pegmatitschwärme nur einen Bruchteil der gesamten Grundstücksfläche ausmachen. Der Großteil von Nemaska2 wird daher erst in zukünftigen Arbeitsprogrammen erkundet werden können.

Fazit: Ein erster Anfang ist damit gemacht und dieser lässt durchaus hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Für die genauen Lithiumgehalte müssen natürlich noch die Laborauswertungen von ALS Global Laboratories in Val-d'Or abgewartet werden, doch die Funde bereits deuten an, dass Brigardier Gold seinem großen Ziel, die Existenz einer oberflächennahen, lithiumhaltigen Mineralisierung mit großen Tonnagen nachzuweisen, einen Schritt nähergekommen ist.