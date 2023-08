Goldman Sachs: Drei KI-Aktien bereit eine Ära zu prägen – enormes Kurspotenzial!

Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. In diesem kostenlosen neuen Report zeigen wir fünf Top-Aktien aus dem Cyber Securty-Sektor, die unbedingt auf Ihre Watchlist müssen!

Auf der Liste in der Kategorie Anwendungen taucht auch der chinesische Handelsriese Alibaba auf. Circa 46 Prozent beträgt der Abstand des Kursziels zum aktuellen Kursniveau, wie von MarketScreener ausgewertete Analystenschätzungen zeigen.

In einem anderen Bericht betonten die Analysten zudem das große Potenzial von asiatischen KI-Unternehmen in den Bereichen Hardware, Halbleiter und Anwendungen. Sie erstellten eine Liste mit ihren Favoriten. Zum einen war die durchschnittliche Korrelation mit US-amerikanischen Aktien ein Kriterium. Zum anderen pickten sie sich Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Millionen US-Dollar und einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mehr als fünf Millionen US-Dollar.

Die breite Implementierung von KI könnte sich laut der Investmentbank in höheren Erträgen der S&P 500-Unternehmen bemerkbar machen. Die jährlich zusammengesetzte Wachstumsrate (CAGR – compound annual growth rate) des US-Aktienindex habe zudem das Potenzial, von 4,9 auf 5,4 Prozent zu steigen in den nächsten 20 Jahren.

Die Goldmänner vergleichen in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung den globalen Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) mit der Einführung der Elektrizität oder des Internets. "Unsere Ökonomen schätzen, dass KI in den nächsten zehn Jahren ein globales Wirtschaftswachstum von circa sieben Milliarden US-Dollar bewirken könnte, was durch ein um 1,5 Prozentpunkte schnelleres jährliches Produktivitätswachstum unterstützt wird", schreiben die Banker.

KI-Anwendungen könnten für einen regelrechten Produktivitätsboom sorgen, was sich in steigenden Aktienkursen widerspiegeln werde, so Analysten von Goldman Sachs.

