„Der Dax ist eine Erfolgsgeschichte", sagt Joachim Schallmayer, Kapitalmarktstratege bei der Dekabank. In dieser Geschichte gab es jedoch außer Höhen auch Tiefen und viele Veränderungen. Seit dem Ende seines ersten Handelstags am 1. Juli 1988 hat der Dax 1288% zugelegt. Das entspricht einer Rendite von 7,8% pro Jahr. Der Dax wird anders als die meisten anderen Börsenindizes als sogenannter Performance-Index abgebildet. In die Dax- Berechnung fließen alle ausgeschütteten Dividenden so ein, als würden sie sofort wieder in den Index investiert. Überraschend ist, dass Dividenden den Großteil der Dax-Entwicklung ausmachen: Ohne Dividenden hätte der Dax seit seiner Einführung „nur“ 462% zugelegt. 64% der Dax-Entwicklung entfallen also auf die Dividendenausschüttungen.

Damit hat der Dax sogar den Welt-Aktienindex MSCI World geschlagen. Der MSCI World hat im selben Zeitraum inklusive aller Dividendenzahlungen „nur“ 1170% gewonnen. Der breite US- Aktienindex S&P 500 entwickelte sich seit der Dax-Erstnotierung allerdings inklusive Dividendenzahlungen mit einem Plus von rund 3300% noch sehr viel besser.

Außerdem hinkt der Dax auf Sicht von zehn Jahren dem Welt- Aktienindex und dem S&P 500 deutlich hinterher. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Dax unter dem Strich etwas mehr als verdoppelt. Der MSCI World gewann seither aber knapp 160% und der S&P 500 sogar über 230%. Das liegt daran, dass seither Technologiewerte die großen Treiber an den Börsen waren. Im Dax gibt es jedoch mit SAP und Infineon nur zwei Technologieaktien.

Der Kurs-Dax, der die Ausschüttungen an die Aktionäre nicht berücksichtigt, notiert bei einem Stand von 6391 Punkten. Von seinem im November 2021 erreichten Allzeithoch ist der Kurs-Dax noch 7% entfernt. Die Dividenden werden den Dax auch künftig stützen. „Selbst die größten Apokalyptiker, die dem Dax keine Kurssteigerung zutrauen, müssen zur Kenntnis nehmen, dass alleine über die Ausschüttung und Wiederanlage der Dividenden der Dax bei einer gleichbleibenden Dividendenrendite von 3% seinen 70. Geburtstag bei einem Indexstand von 45.000 Punkten feiern könnte", sagt ein Finanzanalyst der Dekabank.

Der Dax wurde 1988 mit 30 Unternehmen gegründet. Am 20. September 2021 wurde er erweitert, und aus dem Dax 30 wurde der Dax 40. Nur zwölf der Dax-Gründungsmitglieder sind über- raschenderweise auch heute noch im Dax. Das sind die Autokonzerne Volkswagen, BMW und -unter wechselnden Firmierungen - Mercedes, außerdem der Chemiekonzern BASF, der Industriekonzern Siemens, der Versorger RWE, der Konsumgüterhersteller Henkel, der Chemie- und Pharmakonzern Bayer, der Versicherungskonzern Allianz sowie die Deutsche Bank, die Commerzbank und der Autozulieferer Continental. Die Commerzbank schaffte allerdings erst im vergangenen Februar nach rund 4,5 Jahren den Wiederaufstieg in den Dax. Continental stieg sogar zweimal aus dem Dax ab und wieder auf. Den letzten Aufstieg gab es im September 2012.

Dies zeigt, dass die Wirtschaft und die Unternehmenslandschaft sich verändern und mit ihr auch der Dax als Repräsentant der größten deutschen börsennotierten Unternehmen. Im Dax - wie auch in den meisten anderen internationalen Indizes - gilt, dass das Gewicht der einzelnen Aktien im Index sich nach deren Börsenwert richtet. Deshalb machen auch die sechs Dax- Schwergewichte SAP, Siemens, Allianz, Airbus, Deutsche Telekom und Mercedes-Benz im Dax einen Anteil von zusammen rund 44% aus. Ihre Entwicklung bestimmt den Dax also maẞgeblich. Anleger gehen mit dem Dax letztlich ein recht großes Einzelwertrisiko ein", sagt dazu Thorsten Wellein vom auf institutionelle Investoren spezialisierten Berater Faros. Allerdings seien die Einzelrisiken in vielen Indizes größer geworden. Auffällig beim Dax ist aber auch, dass die zehn Unternehmen, die bei der Erweiterung im September 2021 neu in den Dax einzogen, bis auf Airbus, nur wenig Gewicht haben. Am unteren Ende rangiert der Online-Modehändler Zalando mit einem Dax-Anteil von weniger als 0,5%.

Deutschland ist nach den USA, China und Japan das Land mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt. Viele deutsche Unter- nehmen sind Weltmarktführer in ihren Bereichen. Überraschend ist, dass der Dax in der internationalen Börsenlandschaft dennoch nur ein Leichtgewicht ist. Im MSCI World sind zwar alle Dax- Aktien und dazu noch 18 Unternehmen aus dem Nebenwerteindex MDax vertreten. Dennoch haben deutsche Aktien am MSCI World nur einen Anteil von nur 2,3%. „Das liegt am vergleichsweise geringen Börsenwert der deutschen Unternehmen und daran, dass viele mittelständische Unternehmen als Herz der deutschen Wirtschaft nicht börsennotiert sind", sagt Wellein von Faros. Er kann sich nicht vorstellen, dass der Dax an den Aktienmärkten signifikant mehr Gewicht bekommt. Dafür sei der hiesige Kapitalmarkt schlicht zu klein.

Tatsächlich kommen alle Aktien im Dax auf eine Marktkapitalisierung von zusammen 1,69 Billionen Euro. Zum Vergleich: Apple, die Google-Mutter Alphabet, Amazon, der Halbleiterhersteller Nvidia und Tesla haben zusammen einen Börsenwert von umgerechnet 10,8 Billionen Euro.

Daher ist es keine Überraschung, dass US-Aktien 67,8% des MSCI World ausmachen. Deutschland liegt in dem Welt-Index aber nicht nur hinter den USA und Japan, sondern auch hinter Großbritannien, Kanada, Frankreich und der Schweiz ...



Hinweis:

Dieser Info-Letter wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit aller Angaben kann dennoch nicht übernommen werden. Dieses Dokument dient nur zu lnformationszwecken und sollte weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als eine Empfehlung zugunsten der ausgewählten Fonds verstanden werden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar.