DEUTSCHLAND: - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag an seinen Erholungsversuch vom Wochenauftakt anknüpfen. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start auf 15 948 Punkte, ein Plus von 0,3 Prozent. Damit würde der Leitindex die Vorgaben der Wall Street aufnehmen. Mit den moderaten Gewinnen würde der Dax allerdings weiter in der Spanne der vergangenen Börsentage zwischen etwa 15 700 und gut 16 000 Zählern steckenbleiben. Vor allem Bedenken hinsichtlich der weltweiten Konjunktur, vor allem aber der in China hatten die Aktienmärkte zuletzt gebremst. Von dort gibt es am Morgen erneut schlechte Nachrichten: Sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion blieben im Juli hinter den Erwartungen zurück. Um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen, dreht die chinesische Zentralbank indes erneut an der Zinsschraube. Der Zinssatz für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit wurde gesenkt.

USA: - ERHOLT - An der Wall Street hat die neue Handelswoche mit Kursgewinnen vor allem bei Tech-Werten begonnen. Während neue Sorgen rund um China bei den Standardwerten die Risikobereitschaft der Anleger etwas hemmten, baute der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 seine Gewinne im Tagesverlauf aus. Unter dem Eindruck der Immobilienkrise, die sich in China zuspitzt, kam der Dow Jones Industrial nicht auf Touren. Mit einem Anstieg um 0,07 Prozent auf 35 307,63 Punkte rettete er sich im Schlusshandel aber knapp über die Gewinnschwelle. Angetrieben von der Nvidia -Aktie profitierte der Nasdaq 100 hingegen von steigenden Kursen in der Chipbranche. Am Ende stand für den Leitindex der Nasdaq-Börse ein Plus von 1,18 Prozent auf 15 205,59 Punkte auf der Kurstafel.

ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA - Abermals schwache chinesische Wirtschaftsdaten haben die Börsen des Landes am Dienstag belastet. Eine überraschende Zinssenkung der Notenbank zur Stützung der Konjunktur konnte die Sorgen der Anleger nicht mildern. Vor allem die schwere Krise des chinesischen Immobilienmarktes treibt sie um. In China ging es für den CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zuletzt um rund ein Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank auch in etwa um ein Prozent. Der japanische Nikkei 225 stieg hingegen um mehr als ein halbes Prozent.

^

DAX 15904,25 +0,46%

XDAX 15923,80 +0,48%

EuroSTOXX 50 4330,23 +0,21%

Stoxx50 3980,95 +0,19%



DJIA 35307,63 +0,07%

S&P 500 4489,72 +0,58%

NASDAQ 100 15205,58 +1,18%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 131,09 -0,11%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0909 +0,03%

USD/Yen 145,48 -0,05%

Euro/Yen 158,69 -0,01%

°



ROHÖL:



^

Brent 86,23 +0,02 USD

WTI 82,47 -0,03 USD

°



/mis