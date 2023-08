Majuba Hill Copper - US-Energieministerium nimmt Kupfer in die Bewertung kritischer Materialien für 2023 auf, um die Sicherheit der Lieferkette für saubere Energietechnologien zu beurteilen

Die Bewertung des Energieministeriums untersucht die Bedeutung bestimmter Materialien für die weltweiten Lieferketten für saubere Energietechnologien.

Das Unternehmen hat kürzlich in einer Pressemeldung vom 26. Juli 2023 bekannt gegeben, dass es einen mit der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) konformen technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report for the Majuba Hill Copper Project, Pershing County, Nevada, USA“ vorgelegt hat, in dem für das Kupferprojekt Majuba Hill des Unternehmens im US-Bundesstaat Nevada ein Explorationsziel von 100.000.000 Tonnen mit einem Potenzial von bis zu 660.000.000 Pfund Kupfer beschrieben wird. Die Möglichkeit, dieses Ziel noch zu erweitern, bleibt in allen Richtungen des Projekts offen.

In der endgültigen Bewertung kritischer Materialien für 2023 hat die US-Regierungsbehörde erstmals Kupfer als kritisches Material aufgenommen und folgt damit dem Beispiel Kanadas, Japans, Indiens, der Europäischen Union und Chinas. Die Bewertung kritischer Materialien (Critical Materials Assessment) beurteilt Materialien danach, ob sie bei der Produktion von Technologien für die Energiewende, z. B. Elektrofahrzeuge (EV), eine „wesentliche Funktion erfüllen“. Diese Bewertung wird das Unternehmen darin unterstützen, für das unternehmenseigene Kupfer-, Silber- und Goldgebiet Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno, Nevada, USA liegt, Investitionen zu gewinnen. Als kritische Materialien sind alle Mineralien definiert, die keine Brennstoffe sind und bei denen ein hohes Risiko besteht, dass Lieferketten unterbrochen werden.

Alejandro Moreno, Acting Assistant Secretary des Büros für Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Energieministerium, sagte in einer Erklärung: „Während unsere Nation den Übergang zu einer sauberen Energiewirtschaft fortsetzt, liegt es in unserer Verantwortung, kritische Materialversorgungsketten zu antizipieren, die für die Herstellung unserer vielversprechendsten Technologien zur Erzeugung, Übertragung und Speicherung von sauberer Energie sowie für die Endnutzung benötigt werden, darunter Solarzellen, Windturbinen, Leistungselektronik, Beleuchtung und Elektrofahrzeuge. Letztlich kommt es darauf an, dass wir jetzt die Kritikalität solcher Materialien identifizieren und entschärfen, wenn wir für die nächsten Jahrzehnte eine saubere Energiezukunft sicherstellen möchten.“