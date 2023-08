Piedmont Lithium plant Erschließungsfinanzierung für Ewoyaa

Unternehmen übt Option auf Erwerb von 22,5-%-Beteiligung an Vorzeigeprojekt von Atlantic Lithium aus

- Piedmont tätigt gestaffelte Investitionen, um 50 % von ghanaischem Portfolio von Atlantic Lithium zu erwerben

- Unterstützung für Lithiumprojekt Ewoyaa spiegelt Vertrauen von Piedmont in Erschließung ghanaischer Aktiva wider

- Erschließung von Ewoyaa fördert Strategie von Piedmont hinsichtlich Sicherung von Rohstoffen für geplante Konversionsanlage in Tennessee

Belmont (North Carolina), 17. August 2023 / IRW-Press / - Piedmont Lithium („Piedmont“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: PLL; ASX: PLL), ein weltweit führender Produzent von Lithiumressourcen, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen in den USA von grundlegender Bedeutung sind, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Beteiligung am Lithiumprojekt Ewoyaa von Atlantic Lithium Limited (AIM: ALL, ASX: A11) („Ewoyaa“ oder das „Projekt“) im Rahmen eines gestaffelten Investitionsabkommens erhöhen wird, um eine 50-%-Beteiligung am Lithiumportfolio von Atlantic Lithium in Ghana zu erwerben.

Gemäß den Bedingungen des Projektabkommens mit Atlantic Lithium hat Piedmont seine Option auf den Erwerb einer 22,5-%-Beteiligung an Ewoyaa ausgeübt, nachdem es den Abschluss der endgültigen Machbarkeitsstudie („DFS“) des Projekts finanziert hat. Piedmont plant außerdem, weitere 70 Millionen $ an Erschließungskapital in Ewoyaa zu investieren, um eine zusätzliche Beteiligung von 27,5 % am Projekt zu erwerben. Piedmont geht davon aus, dass es sich die restlichen Investitionskosten des Projekts zu gleichen Teilen mit Atlantic Lithium teilen wird, sodass sich die gesamte Verpflichtung von Piedmont auf etwa 128 Millionen $ für die geschätzten Investitionskosten des Projekts in Höhe von 185 Millionen $ beläuft.

Die zusätzliche Finanzierung des Unternehmens hängt vom Erhalt der endgültigen staatlichen und behördlichen Genehmigungen für das Projekt ab. Piedmont geht davon aus, dass es in der Lage sein wird, seine Beiträge zur Projekterschließung durch die Einnahmen aus dem Verkauf von Lithiumkonzentrat im Rahmen seines Abnahmevertrags mit North American Lithium zu finanzieren.