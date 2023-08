18. August 2023. Agorana Media Group, Vancouver: Latin Resources Ltd.: Hervorragende Ergebnisse der Pilotanlage mit einer Gewinnungsrate von 93,1% und Spodumen Konzentrat mit einem Gehalt von 5,5% Li2O und Potential eines Mega-Lithium Monsters in einem 6km langen Mineralisierungskorridor

Latin Resources Ltd. (Symbol Frankfurt: XL5/ WKN A1C35K/ ISIN AU000000LRS6/ Symbol ASX: LRS) hat mit einer Pressemeldung am 10. August 2023 die Ergebnisse der Pilotanlage bekannt gegeben. In der Anfangsphase der umfangreichen DMS-Tests konnte Latin Resources ein hochwertiges Konzentrat gewinnen, das sich durch einen Li2O-Gehalt von beeindruckenden 5,5 % auszeichnet - eine Leistung, die aus einer Probe mit einer ursprünglichen Li2O-Konzentration von 1,38 % stammt. Aufgrund dieser hervorragenden Ergebnisse kann leicht davon ausgegangen werden, dass in der Zukunft eine durchschnittliche Ausbeute von mehr als 90 % erreicht wird, um so ein Li2O-Konzentrat von mindestens 5,5 % zu erhalten.

Schnelle Markteintrittsmöglichkeit durch Tests bestätigt

Die Ergebnisse der DMS-Pilotanlage haben gezeigt, dass Latin Resources das Potenzial hat, einen einfachen DMS-Kreislauf zu bauen und so die Produktion schnell auf den Markt gebracht werden kann. "Diese jüngsten metallurgischen Testergebnisse zeigen sehr deutlich die Eignung des Spodumen-Pegmatits Colina für eine einfache DMS-Verarbeitung und bestätigen die Annahmen aus den ersten HLS-Tests im Labormaßstab", sagte Tony Greenaway, Vice President of Operations - Americas von Latin Resources. Die Anwendung der Dense Media Separation (DMS) ist eine gängige Praxis im Spodumen-Lithiumbereich, die bemerkenswerte kosteneffiziente Auswirkungen sowohl auf die Anfangsinvestitionen als auch auf die laufenden Betriebskosten hat. Wie von Greenaway hervorgehoben, steht Latin Resources kurz vor dem Abschluss der ersten Wertstudie (PEA), die sich auf die Lithiumlagerstätte Colina konzentriert. Diese laufende PEA-Initiative ist ein hervorragender Indikator für den Gesamtwert der brasilianischen Unternehmung, der dann noch innerhalb der dann folgenden Machbarkeitsstudie vertieft wird. "Ein viel größeres DMS- und anderes Testarbeitsprogramm wird im vierten Quartal dieses Jahres unter Verwendung von mehr als 2.000 Kilogramm Spodumen-Pegmatitproben von Colina durchgeführt werden", sagte Greenaway.