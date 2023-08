Nvidia und Tesla treiben die US-Indizes nach oben: 34% des gestrigen Anstiegs des Weltleitindex S&P 500 gehen alleine auf das Konto von Nvidia, 19% stammen von Tesla, ingsesamt haben die "magificent 7" 94% des Anstiegs beigtragen, während die anderen 493 Aktien aus dem S&P 500 nur 6% beitrugen. Alleine Nvidia hat gestern 80 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen - das ist mehr als das siebenfache des vom Chip-Untennehmen erwarteten Umsatzes im 2.Quartal. Möglich war die Rally aufgrund der hohen Short-Positionierung und der plötzlich sehr bärischen Stimmung. Entscheidend sind nun die US-Renditen im Vorfeld der morgigen Nvidia-Zahlen und den Aussagen am Freitag von Jerome Powell in Jackson Hole. Nun hat die Ratingagentur S&P einige US-Banken abgestuft - die Banken sind eine tickende Zeitbombe..

