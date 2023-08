Abivax sichert sich 150 Millionen Euro für die Entwicklung von Obefazimod und stärkt seine Finanzsituation

Die französische Biotech-Firma Abivax hat zwei Transaktionen zur Fremdfinanzierung in Höhe von insgesamt bis zu 150 Millionen Euro abgeschlossen. Die Finanzierungen umfassen bis zu 75 Millionen Euro von Kreos Capital und Claret European Growth Capital sowie bis zu 75 Millionen Euro von Heights Capital Management. Zusätzlich erhält Abivax bei Inanspruchnahme der ersten Tranchen weitere 27 Millionen Euro. Mit den zusätzlichen Finanzmitteln will das Unternehmen die Entwicklung seines Medikaments Obefazimod zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa vorantreiben. Abivax hat vielversprechende Daten aus klinischen Phase-2-Studien gesammelt und plant nun den Abschluss der globalen klinischen Phase-3-Studien. CEO Marc de Garidel betonte, dass das Unternehmen sich dafür einsetzt, Obefazimod auf den Markt zu bringen und den vielen Patienten mit Colitis ulcerosa eine sichere und langfristig wirksame Behandlungsmöglichkeit zu bieten. CFO Didier Blondel erklärte, dass die zusätzlichen Mittel die Finanzsituation von Abivax stärken und die strategische Priorisierung unterstützen werden. Das Unternehmen plant, seine Liquidität bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 zu sichern. Weitere Details zu den Transaktionen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar.In einer weiteren Mitteilung gab Abivax die Ernennung von Patrick Malloy zum Senior Vice President Investor Relations bekannt. Malloy verfügt über 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im biopharmazeutischen Sektor und wird voraussichtlich zur Förderung der strategischen internationalen Positionierung von Abivax und Obefazimod in der Investment Community beitragen. CFO Didier Blondel äußerte sich erfreut über die Erfahrung und Erfolgsbilanz von Malloy und betonte die Bedeutung seiner Expertise für den Erfolg des Unternehmens. Malloy selbst äußerte sich positiv über die Möglichkeit, Abivax bei der erfolgreichen Durchführung des klinischen Phase-3-Programms für Obefazimod zu unterstützen. Er war zuvor bei VectivBio AG und Arena Pharmaceuticals tätig und wird nun in der Abivax-Niederlassung an der Ostküste der USA arbeiten.Die Pressemitteilungen wurden von Abivax veröffentlicht und sind in ihrer offiziellen französischen Version maßgeblich. Die hier zusammengefassten Informationen dienen lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.

