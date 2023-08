Puma stärkt Marktposition in Nordamerika und China: DZ Bank erhöht Kursziel auf 73 Euro!

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Puma SE von 66 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Vorstand des Sportartikelherstellers hat aktuell die Verbesserung der Marktposition in Nordamerika und China als strategischen Fokus. Puma setzt in beiden Märkten auf eine Lokalisierungsstrategie, bei der das einheimische Management mehr Freiheiten hat. Zudem soll die Vertriebsqualität verbessert und die Glaubwürdigkeit der Marke im Sport-Performance-Bereich gesteigert werden. Die DZ Bank ist der Ansicht, dass Puma damit den richtigen Weg geht, um das mittel- und langfristige Wachstums- und Margenprofil zu verbessern.In einer weiteren Meldung gibt Puma bekannt, dass Javier Ortega zum General Manager Europe ernannt wurde. Ortega war zuvor als Area General Manager für Südeuropa tätig und wird ab dem 1. September 2023 für die Regionen Zentraleuropa, Frankreich, UK & Irland, Südeuropa und Nordeuropa verantwortlich sein. Er folgt auf Richard Teyssier, der die Rolle des Global Brand & Marketing Directors übernommen hat. Puma CEO Arne Freundt lobt Ortega für seine Arbeit in Südeuropa und betont, dass er auf dem starken Momentum der Region aufbauen und die Position von Puma als bester Partner für Großhändler stärken wird.Esteve Planas wird Ortega als Area General Manager für Südeuropa nachfolgen. Planas war zuvor in verschiedenen Positionen in der Finanzabteilung von Puma tätig und hat maßgeblich zur erfolgreichen Wachstumsstrategie des Unternehmens in Südeuropa beigetragen. Er kehrt zu Puma zurück, nachdem er seit Anfang 2023 CFO des spanischen Pharmaunternehmens Galenicum war.Puma ist eine weltweit führende Sportmarke, die Schuhe, Textilien und Accessoires entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet. Das Unternehmen kooperiert mit renommierten Designern und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Puma vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach, Deutschland.

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 60,25EUR gehandelt.