- Umsatz 2. Quartal 2023: 3,121 Mio. USD gegenüber 415.000 USD im 2. Quartal 2022, entspricht einem Plus von 652 %

- Bruttogewinn 2. Quartal 2023: 2,656 Mio. USD gegenüber 214.000 USD im 2. Quartal 2022, entspricht einem Plus von rund 1.141 %

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 25. August 2023 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das auf die Entwicklung von innovativen Plattformtechnologien zur Verabreichung von Arzneimitteln spezialisiert ist und über ein eigenes Portfolio an geistigem Eigentum verfügt, freut sich, sein Finanzergebnis für die drei bzw. sechs Monate zum 30. Juni 2023 bekannt zu geben.

„Wir freuen uns außerordentlich über das beachtliche Wachstum im zweiten Quartal“, sagt Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma. „Unser strategischer Schwerpunkt, der auf der Einbindung von Cannabinoiden in bereits bestehende, bewährte Arzneimittel liegt, sowie die soliden Umsätze unserer Tochtergesellschaft B.I. Sky Global Ltd. haben wesentlich zu diesem enormen Zuwachs bei Umsatz und Bruttogewinn beigetragen. Wir halten an unserer Vision fest und blicken optimistisch in die Zukunft.“

Wichtige Finanzdaten für das zweite Quartal 2023:

- Umsatz: Das Unternehmen gab für die drei Monate zum 30. Juni 2023 einen Umsatz in Höhe von 3,121 Mio. USD bekannt, was im Vergleich zu den drei Monaten zum 30. Juni 2022 einem Plus von 2,706 Mio. USD entspricht. Dieser beachtliche Umsatzzuwachs ist in erster Linie auf die solide Umsatzentwicklung bei Innocans Tochtergesellschaft B.I. Sky Global Ltd. zurückzuführen.

- Bruttogewinn: Für die drei Monate zum 30. Juni 2023 meldete das Unternehmen einen Bruttogewinn in Höhe von 2,656 Mio. USD, was im Vergleich zu einem Bruttogewinn von 214.000 USD in den drei Monaten zum 30. Juni 2022 einem Anstieg um 2,442 Mio. USD entspricht.

- Barbestand: Per 30. Juni 2023 betrug der Barbestand des Unternehmens 3,373 Mio. USD.

Die umfassenden Daten zum Konzernfinanzergebnis und den dazugehörigen Lagebericht der Unternehmensführung (MD&A) für die drei bzw. sechs Monate zum 30. Juni 2023 entnehmen Sie bitte dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com.