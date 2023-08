Vier Aktien mit Aufwärtspotenzial in unsicheren Märkten

Wer sich von der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell in der vergangenen Woche versprochen hat, dass die Märkte in ruhigeres Fahrwasser gelangen, ist etwas enttäuscht worden. Nach wie vor gehen die Meinungen darüber, in welche Richtung es an den Börsen weitergehen wird, stark auseinander. Genau für eine solche unsichere Lage haben die Analysten von Bank of America (BofA) die von ihnen untersuchten Aktien durchsucht und eine Liste mit Unternehmen zusammengestellt, die für das aktuelle Umfeld am besten positioniert sind.

Dabei sind sie auf vier Konzerne gestoßen, die ein besonders attraktives Verhältnis von Risiko zu Ertrag haben und dabei noch jede Menge Aufwärtspotenzial bieten, berichtet CNBC. Zu den Empfehlungen zählt unter anderem Wells Fargo. Bei einem Treffen mit den BofA-Analysten habe das Wells-Management dargelegt, dass es das Kreditgeschäft ausbauen, das Kreditkarten-Angebot ausweiten, die Vermögensverwaltung wieder auf die Gewinnerstraße führen und die Erträge der Investmentbankensparte erhöhen wolle.