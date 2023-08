Diese zwei Lieblingsaktien von Insidern haben deutliches Aufwärtspotenzial

Der legendäre Investor Peter Lynch hat eine sehr einfache Theorie zu Engagements von Insidern am Aktienmarkt aufgestellt. Sie besagt in einfachen Worten, dass Insider zwar aus vielen unterschiedlichen Gründen Aktien ihres Unternehmens verkaufen. Sie kaufen sie jedoch nur, wenn sie an Kursgewinne glauben. Es kann sich also lohnen, ihre Transaktionen genauer zu verfolgen.

An erster Stelle wäre da Sarepta Therapeutics zu nennen. Das biopharmazeutische Unternehmen hat einige Medikamente bereits auf den Markt gebracht und verfügt zudem über weitere Mittel in der Pipeline, die sich in der klinischen Testphase befinden. Mit den zugelassenen Medikamenten und der aktiven Forschungspipeline konzentriert sich Sarepta auf die Entwicklung von genetischen Präzisionsarzneimitteln für seltene Krankheiten. In dieser Pipeline befinden sich über 40 Mittel in verschiedenen Entwicklungs- und Testphasen.

Überzeugendes Chancen-Risiko-Verhältnis

Michael Chambers, ein Mitglied des Board of Directors des Unternehmens, hat in diesem Monat deutlich sein Vertrauen in das Unternehmen gezeigt und in drei Schritten insgesamt 68.532 Aktien für 7,35 Millionen US-Dollar gekauft. "Das Potenzial des Unternehmens für signifikante, kurzfristige Umsätze in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar wird in allen Szenarien außer den ungünstigsten" deutlich unterschätzt, erklärte RBC-Capital-Analyst Brian Abrahams. "Wir sehen ein sehr überzeugendes Chancen-Risiko-Verhältnis und eine Kaufgelegenheit." Sein Kursziel von 223 US-Dollar entspricht einem Aufwärtspotenzial von 87 Prozent. Das mittlere Kursziel der 17 Wall-Street-Analysten, die das Unternehmen analysieren, beläuft sich auf 182,71 US-Dollar, entsprechend 53,5 Prozent Potenzial.

Bei dem Biotech-Konzern Evolus rechnen die sechs Analysten, die das Unternehmen covern, sogar damit, dass sich die Aktie auf Sicht von zwölf Monaten mehr als verdoppelt. Sie haben für die Aktie im Schnitt ein Kursziel von fast 20 US-Dollar gesetzt, verglichen mit aktuell 9,06 US-Dollar – das sind rund 120 Prozent Kurspotenzial. Vikram Malik, der Board-Vorsitzende von Evolus, hat im August etwa 1,29 Millionen US-Dollar für knapp 175.000 Aktien des Unternehmens ausgegeben.

Das Biotech-Unternehmen hat ein proprietäres Neurotoxin namens Jeuveau auf den Markt gebracht, das entwickelt wurde, um Falten zwischen den Augenbrauen zu glätten und zu beseitigen. Die Glättung dieser Falten führt laut Evolus zu einem jugendlicheren Aussehen. Jeuveau ist das einzige Neurotoxin-Produkt, das ausschließlich für die ästhetische Behandlung bestimmt ist. Seit seiner Einführung im Jahr 2019 hat es sich zum am schnellsten wachsenden dermatologischen Neurotoxin-Präparat entwickelt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

