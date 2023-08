Neue Studie von AVIXA prognostiziert der Pro-AV-Branche in den nächsten 5 Jahren ein Wachstum von fast 100 Milliarden Dollar / Besonders stark wachsen soll der Live-Event-Sektor in der EMEA-Region (FOTO)

München/Fairfax (ots) - Die professionelle AV-Industrie wird in den nächsten

fünf Jahren ein Umsatzwachstum von fast 100 Milliarden Dollar erzielen und im

Jahr 2028 402 Milliarden Dollar erreichen, wie die 2023 Industry Outlook and

Trends Analysis (https://www.avixa.org/IOTA) (IOTA) des Branchenverbands AVIXA

zeigt. Da die Pandemieerholung weitgehend der Vergangenheit angehört, ist die

Branche für ein gesundes Wachstum bis 2028 gerüstet, auch wenn die Prozentsätze

im Jahresvergleich langsam zurückgehen.



AVIXA's 2023 Industry Outlook and Trends Analysis (IOTA) präsentiert Daten und

Analysen über die Größe der Pro-AV-und Medientechnikindustrie mit einer globalen

Perspektive - plus regionale und vertikale Aufschlüsselungen. Die Studie deckt

Produkttrends, Lösungskategorien und vertikale Märkte ab.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Die diesjährige Aktualisierung der Prognosen für die Pro-AV-Industrie zeigteine Rückkehr zu einer Wachstumsrate, die vor der Pandemie als normal angesehenworden wäre", sagt Sean Wargo, Vice President of Market Intelligence, AVIXA."Wenn man jedoch unter die Oberfläche schaut, kann man immer noch einevielfältige Landschaft von Möglichkeiten sehen. Immersive Erlebnisse auf demLive- Event-sind besonders zu beobachten."Die Pro-AV-Umsätze werden von 307 Milliarden Dollar im Jahr 2023 auf 402Milliarden Dollar im Jahr 2028 steigen - eine jährliche Wachstumsrate von 5,6 %.In naher Zukunft wird es eine Mischung aus Nachfragewachstum und Deflationgeben, da sich die Angebotssituation verbessert. Während das Jahr 2022 etwasbesser abschnitt als ursprünglich erwartet, ging dies auf Kosten des Wachstumsim Jahr 2023, da die Erholung von 2023 auf 2022 vorgezogen wurde. Per Saldospiegeln die Umsatzzahlen für 2023 die gegenläufigen Auswirkungen von erhöhterNachfrage und Deflation in einigen Kernkategorien wider.Die EMEA-Region verzeichnete 2022 aufgrund des Russland/Ukraine-Krieges dasgeringste Wachstum. Die Inflation ist höher und stützt daher das Wachstum imJahr 2023 leicht. EMEA ist ein Live-Event-orientierter Markt, mehr als der Restder Welt. Der Markt für Live-Events in EMEA profitiert in vollem Umfang von derRückkehr des Publikums und wächst um 7,69%. Obwohl das Gesamtwachstum in derRegion geringer ist, verzeichnen viele Kernsegmente im Zusammenhang mitVeranstaltungen in EMEA ein höheres Wachstum. Auch die nachhaltigen Energiensind eine Quelle für das Wachstum der Pro-AV-Ausgaben.Die APAC-Volkswirtschaften verzeichnen jedes Jahr ein höheres Wachstum, was zuihrer Position als größter Pro-AV-Abasatzmarkt beiträgt. Am bemerkenswertestenist die Rückkehr von Live-Veranstaltungen, die den Markt für Vermietung und