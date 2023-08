Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 29. August 2023 / IRW-Press / – Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich, die Ergebnisse einer klinischen Studie zur schmerzlindernden Wirkung und Sicherheit seiner subkutan verabreichten liposomalen CBD-Formulierung (Innocans LPT-Plattform) bei Hunden mit Arthrose bekannt zu geben. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Frontiers in Veterinary Science Journal unter dem Forschungsthema „Use of Cannabis Derivatives in Veterinary Medicine“ (die „Studie“) veröffentlicht. Die Studie zeigt auf, dass nach einer einmaligen subkutanen Verabreichung von liposomalem CBD sechs Wochen lang CBD-Konzentrationen im Plasma nachgewiesen wurden. Es kam zu einer wirksamen Schmerzlinderung mit nur geringfügigen Nebenwirkungen, wodurch sich das Wohlbefinden der betroffenen Hunde verbesserte.