Jeder dritte deutsche Haushalt kann Glasfaser nutzen

BERLIN (dpa-AFX) - Jeder dritte Haushalt in Deutschland kann inzwischen an schnelles und stabiles Glasfaser-Internet angeschlossen werden. Glasfaseranschlüsse bis ins Gebäude oder die Wohnung seien für 17,3 Millionen Privatwohnungen, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen verfügbar, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Marktanalyse des Bundesverbandes Breitbandkommunikation (Breko) hervorgeht. Im Breko-Verband sind Konkurrenten der Deutschen Telekom organisiert.

Die Zahlen belegen, dass es mit dem Glasfaserausbau nach einer langen Stagnationsphase zügig voran geht. Vor einem Jahr lag bei etwa jedem vierten Haushalt (26 Prozent) lag Glasfaser in der Straße, Ende 2020 betrug der Wert lediglich 17,7 Prozent. Der Glasfaserausbau hat auch dazu beigetragen, dass Deutschland sich inzwischen beim Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI)in das Spitzenfeld bei vorgearbeitet hat. Die Bundesrepublik steht in diesem europäischen Vergleich inzwischen auf Rang 4, was die Versorgung mit Telekommunikationsleistungen angeht. 2021 hatte Deutschland auf Platz 11 gestanden.