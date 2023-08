Formycon AG mit Rekordumsatz von 43,8 Mio. € im ersten Halbjahr 2023 - Prognose für Gesamtjahr angehoben!

Die Formycon AG hat über ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2023 berichtet. Der Konzern verzeichnete mit einem Umsatz von 43,8 Mio. € den höchsten Umsatz in seiner Geschichte, was einer Steigerung von 148% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf signifikante Erfolgszahlungen für das Projekt FYB202 sowie Beteiligung an den Vermarktungserlösen von FYB201 zurückzuführen. Das Konzern-EBITDA belief sich auf 7,3 Mio. € und das Konzern-EBIT auf 6,4 Mio. €, was vor allem auf die Umsatzerhöhung zurückzuführen ist. Das Konzern-Periodenergebnis betrug 1,8 Mio. € und wurde durch einen positiven Sondereffekt aus dem Vorjahr beeinflusst. Die Prognose für den Gesamtumsatz im Jahr 2023 wurde auf 75,0 Mio. € bis 85,0 Mio. € konkretisiert.Die Entwicklung der Biosimilar-Kandidaten schreitet erfolgreich voran. Die spätphasigen Projekte FYB202 und FYB203 haben im ersten Halbjahr die klinischen Entwicklungsphasen erfolgreich abgeschlossen. Der Zulassungsantrag für FYB203 wurde von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA angenommen. Die Einreichung bei der European Medicines Agency (EMA) ist ebenfalls geplant. Das Unternehmen investiert auch weiterhin in den Ausbau der Biosimilar-Pipeline und hat im vergangenen Jahr mit dem Entwicklungsstart von zwei neuen Biosimilar-Kandidaten das Produktportfolio erweitert.Das Unternehmen hat außerdem bekannt gegeben, dass der Zulassungsantrag für FYB203, einen Biosimilar-Kandidaten für Eylea (Aflibercept), von der FDA zur Prüfung angenommen wurde. Eylea wird zur Behandlung von Netzhauterkrankungen eingesetzt und ist das umsatzstärkste Arzneimittel auf diesem Gebiet. Die FDA hat Juni 2024 als Zieldatum für die Bearbeitung des Antrags festgelegt.Die Formycon AG strebt an, ein global operierendes Unternehmen mit Fokus auf Biosimilars zu werden. Das Unternehmen plant, weiterhin in die Erweiterung der Pipeline und der Kapazitäten zu investieren. Die Prognose für das Gesamtjahr 2023 wurde konkretisiert und leicht angehoben, und das Unternehmen erwartet das bisher höchste Umsatzvolumen in seiner Geschichte.

Die Formycon Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 61,40EUR gehandelt.