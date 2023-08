Voestalpine CFO verlässt Vorstand - Herbert Eibensteiner als Vorstandsvorsitzender bestätigt

Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat bekannt gegeben, dass Mag. DI Robert Ottel, CFO, zum 31. März 2024 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Ottel hat dem Aufsichtsratsvorsitzenden mitgeteilt, dass er das Angebot zur Wiederbestellung für weitere fünf Jahre ab dem 1. April 2024 nicht annehmen wird. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Eder, bedauert diese Entscheidung. Der Aufsichtsrat wird sich kurzfristig mit der Frage der Nachfolge auseinandersetzen. Der Prozess zur (Wieder)Bestellung der Vorstandsmitglieder ab dem 1. April 2024 wird fortgesetzt und eine Entscheidung wird in einer für morgen angesetzten Sitzung des Aufsichtsrates erwartet.Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass Herbert Eibensteiner als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens für weitere fünf Jahre bestätigt wurde. Eibensteiner ist seit 2012 Mitglied des Vorstandes und seit 2019 dessen Vorsitzender. Der Aufsichtsratschef Wolfgang Eder lobte Eibensteiners Leistungen in den vergangenen zwei Geschäftsjahren, in denen er Rekordzahlen präsentiert habe. Zudem betonte Eder, dass der Konzern unter Eibensteiners Führung die Klimaziele vehement verfolgen werde und bereits den ersten großen Schritt Richtung grüner Stahlproduktion gemacht habe.Voestalpine ist das größte Industrieunternehmen Österreichs mit Sitz in Linz. Das Unternehmen ist ein wichtiger Zulieferer für die deutsche Autoindustrie, Flugzeugbauer und Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen. Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte das Unternehmen mit rund 51.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 18,2 Milliarden Euro.Die Aktie von Voestalpine wird an der Wiener Börse gehandelt und hat die ISIN AT0000937503 sowie die WKN 897200. Weitere Informationen zum Unternehmen sind auf der Website www.voestalpine.com verfügbar.Diese Insiderinformation wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 übermittelt und durch den EQS News-Service verbreitet. Die EQS Group AG ist für den Inhalt der Mitteilung verantwortlich.

Die voestalpine Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 27,22EUR gehandelt.