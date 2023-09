DAX erreicht fast 16.000 Punkte - Tradingideen für den Septemberstart und US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

Der DAX startete am letzten Augusttag mit einem neuen GAP auf der Oberseite und erreichte kurzzeitig die Marke von 16.000 Punkten. Allerdings korrigierte er im weiteren Verlauf wieder zurück auf den Bereich um 15.900 Punkte. Diese Zone wurde bereits in der vorherigen Analyse als "Kreuzunterstützung" bezeichnet und diente als Einstiegspunkt für einen Trade. Der erste Einstieg erfolgte am GAP-close um 15.930 Punkte und ein Nachkauf wurde an der gezeigten Trendlinie getätigt. Der Trade konnte erfolgreich beendet werden.Im weiteren Verlauf fiel der DAX unter die Marke von 15.900 Punkten und der Aufwärtstrend aus dem ersten Chartbild wurde gebrochen. Der Index schloss letztendlich erneut im Bereich um 15.900 Punkte. Für den heutigen Handelstag werden neue Szenarien erwartet, die im Video erörtert werden.Am heutigen Handelstag stehen wichtige Termine und Quartalszahlen an. Unter anderem werden die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland, die Verbraucherpreise der EU und die Arbeitsmarktdaten aus Deutschland veröffentlicht. Aus den USA werden die Privatausgaben, die persönlichen Einkommen und der PCE Kerndeflator erwartet. Zudem wird der Einkaufsmanagerindex aus Chicago veröffentlicht.Für den Handelstag am 1. September werden Tradingideen vorgestellt. Der DAX konnte gestern die Marke von 16.000 Punkten sehen, aber nicht per Schlusskurs bestätigen. Die Tradingideen für den Monatsstart werden im Video präsentiert.Vor dem US-Arbeitsmarktbericht werden positive Vorgaben aus China erwartet, die den DAX zunächst in Richtung der Marke von 16.000 Punkten schieben könnten. Die chinesischen Börsen erhielten Auftrieb durch weitere Stützungsmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und positive Stimmungsdaten für das Verarbeitende Gewerbe. Der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Monat August wird als letzte Hürde auf dem Weg zur Zinspause der US-Notenbank Fed angesehen.Zum Monatsstart am 1. September wurden Tradingideen präsentiert. Der DAX erreichte gestern die Marke von 16.000 Punkten, konnte diese jedoch nicht per Schlusskurs bestätigen. Für den Handelstag werden Daten zum US-Arbeitsmarkt erwartet, sowie die S&P Einkaufsmanagerindizes und der ISM Index des verarbeitenden Gewerbes aus den USA.Insgesamt wird eine positive Entwicklung des DAX erwartet, jedoch bleibt die Marke von 16.000 Punkten eine hohe Hürde. Die weiteren Entwicklungen werden im Video analysiert.

Der DAX wird aktuell mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 15.857PKT gehandelt.