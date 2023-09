Darum herrscht am chinesischen Aktienmarkt Partystimmung

Eine Reihe von Einzelmaßnahmen zur Stützung des Immobilienmarktes konnte die Talfahrt chinesischer Immoaktien nicht aufhalten. Nun unternimmt China größere Schritte, um seine politische Entschlossenheit unter Beweis zu stellen.

Wie Bloomberg berichtet, hat Peking am Montag die Einrichtung eines Sonderbüros zur Förderung der Entwicklung und des Wachstums der Privatwirtschaft genehmigt. Zu den jüngsten Änderungen gehörten außerdem die Senkung der Mindestanzahlung und die Lockerung der Hypothekenbeschränkungen für einige Hauskäufer in Megastädten wie Peking. Nach der Lockerung der Hypothekenvorschriften stiegen die Hausverkäufe in den größten Städten am Wochenende sprunghaft an, wie mehrere lokale Medien am Montag berichteten.