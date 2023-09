Kion steigen - Kepler Cheuvreux bleibt optimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kion-Aktien haben am Montag im Vormittagshandel nach einer positiven Analystenstudie mit einem deutlichen Plus den MDax mit Abstand angeführt. Am Vormittag notierte sie zuletzt mit 39,77 Euro noch 4,38 Prozent im Plus, nachdem sie zuvor bis zu knapp sechs Prozent auf 40,22 Euro und damit den höchsten Stand seit Februar gestiegen war.

