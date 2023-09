EMX schließt aktualisierte Lizenzvereinbarung über Timok mit Zijin ab

Vancouver, British Columbia, Kanada, 5. September 2023 / IRW-Press / - (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) – EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich, die Durchführung einer abgeänderten und angepassten Lizenzvereinbarung für sein Konzessionsgebiet Timok am 1. September 2023 mit Zijin (Europe) International Mining Company Ltd., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Zijin Mining Group Ltd („Zijin“), bekannt zu geben. EMX und Zijin haben vereinbart, dass die Timok-Lizenz aus einer Nettoschmelzabgabe von 0,3625% bestehen wird, die ungedeckelt ist und nicht zurückgekauft oder reduziert werden kann. Die Lizenzgebühr umfasst Zijins Explorationsgebiet Brestovac (einschließlich der Abbaulizenzen Cukaru Peki) sowie Teile von Zijins Explorationslizenzen Jasikovo-Durlan Potak nördlich der derzeit aktiven Mine Bor (Abbildung 1).

EMXs Konzessionsgebiet Timok liegt im serbischen Bergbaudistrikt Bor und umfasst die Kupfer-Gold-Lagerstätten Cukaru Peki, die vor Kurzem von Zijin in Produktion gebracht wurden. Cukaru Peki ist eine der weltweit größten Kupfer- und Goldentdeckungen der letzten 10 Jahre und ist für EMX ein erstklassiger Vermögenswert. Die Lagerstätten Cukaru Peki bestehen aus einem hochrangigen Erzkörper mit hochgradiger Kupfer-Gold-Mineralisierung vom epithermalen Typ, der als die „Upper Zone“ bezeichnet wird, sowie einem tieferliegenden Erzkörper mit Kupfer-Gold-Mineralisierung vom Porphyr-Typ, der als die „Lower Zone“ bezeichnet wird.

Zijin produziert zurzeit Kupfer und Gold aus der Lagerstätte der „Upper Zone“ auf Cukaru Peki und erschließt gleichzeitig die „Lower Zone“. Die Lagerstätten Cukaru Peki und die betrieblichen Tätigkeiten werden in Zijins Jahresbericht und verschiedenen Veröffentlichungen von Zijin zusammengefasst. Ein NI-43-101-konformer technischer Bericht für das Konzessionsgebiet Timok wurde von EMX am 31. März 2022 bei SEDAR archiviert.

Im Rahmen des Abschlusses der überarbeiteten Lizenzvereinbarung wird EMX rund 6,68 Mio. US-$ erhalten. Dies umfasst Lizenzzahlungen in Höhe von 1,59 Mio. $ von Juli bis Dezember 2021, Lizenzzahlungen in Höhe von 3,20 Mio. $ für das Kalenderjahr 2022 sowie 1,89 Mio. $ für den Zeitraum von Januar bis Juni 2023. Ab dann wird EMX weiterhin vierteljährlich Produktionslizenzgebühren auf fortlaufender Basis erhalten. EMX freut sich über Zijins kooperativen und freundschaftlichen Ansatz während der Zeit, in der diese Lösung gesucht wurde, und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Zijin, wenn die Projekte fortschreiten.