IperionX und Heroux-Devtek kooperieren beim Recycling von Titan für die Luftfahrt

Heroux-Devtek ist auf das Design, die Entwicklung, die Herstellung und die Reparatur von Fahrwerken, Steuerungssystemen und Komponenten für den globalen Luft- und Raumfahrtmarkt spezialisiert. Das Unternehmen beliefert sowohl die zivile als auch die militärische Luft- und Raumfahrt und ist das drittgrößte Unternehmen für Fahrwerkstechnik weltweit.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Heroux-Devtek IperionX mit Schrott aus Ti-6Al-4V-Legierungen beliefern, die bei der Herstellung von Fahrwerken anfallen. Im Gegenzug wird IperionX seine patentierten Technologien zur Titanverarbeitung einsetzen, um diesen Titanschrott in kohlenstoffarmes Titan für zukünftige Anwendungen umzuwandeln. Die Verarbeitung des Heroux-Devtek-Titanschrotts wird von Aperam / ELG Utica Alloys im Rahmen der bestehenden Partnerschaft mit IperionX kompetent durchgeführt.

Die Luft- und Raumfahrtbranche ist auf Titan angewiesen, da es eine hohe Festigkeit, ein geringes Gewicht und eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit aufweist. Titan ist ein wesentlicher Bestandteil einer Vielzahl von Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, darunter Strukturteile von Flugzeugen, Triebwerkskomponenten und Fahrwerke. Der Anteil des in großen Verkehrsflugzeugen verwendeten Titans hat in den letzten zwei Jahrzehnten erheblich zugenommen und macht heute ca. 15 % des Gewichts moderner, nicht beladener Flugzeuge aus[i].

Titan wird seit den 1940er Jahren, als das sogenannte ‚Kroll-Verfahren‘ entwickelt wurde, auf die gleiche Weise in Massenproduktion hergestellt. Das Kroll-Verfahren ist energieintensiv, kostspielig und verursacht hohe Treibhausgasemissionen. Darüber hinaus fallen bei dem derzeitigen Herstellungsverfahren für Titanprodukte große Mengen an Titanabfällen an, die in der Regel für den Ferrotitanmarkt weiterverarbeitet oder auf Deponien entsorgt werden.

Die patentierten Titanproduktionstechnologien von IperionX verbrauchen weniger Energie für die Herstellung von Titan, sind kostengünstiger und verursachen keine Scope-1- und Scope-2-Emissionen. Sie bieten einen Weg zu einer nachhaltigen Titanproduktion, indem sie 100 % Titanschrott als Ausgangsmaterial verwenden.