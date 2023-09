GJ 2022 mit dynamischer Umsatzentwicklung und signifikanter operativer Ergebnisverbesserung abgeschlossen; Das aktuelle Geschäftsjahr 2023 wird bedingt durch einen Acquiring-Partnerausfall zu einem Übergangsjahr; Der Ausbau des KI-gestützten Zahlungsplattformgeschäfts und der KI-Softwarelösungen für externe Kunden sollte auch in den kommenden Jahren für deutliche Umsatz- und Ergebniszuwächse sorgen; Kursziel: 14,45 EUR (zuvor: 18,20 EUR); Rating: Kaufen



Die net digital AG (kurz: net digital) agiert mit ihrer vollintegrierten KI-gestützten Digitalplattform in den multimilliarden-schweren Sektoren "Digital Payment" und "KI-Technologien". Für den globalen digitalen Paymentmarkt, der zuletzt ein Gesamtvolumen von rund 7,91 Billionen EUR (Statista Digital Market Outlook) erreicht hat, rechnen Branchenexperten v.a. aufgrund des verstärkten Trends hin zum "digitalen und mobilen Bezahlen" und dem ungebrochenen E-Commerce-Boom auch weiterhin mit zweistelligen Marktwachstumsraten. Mit ihrer konzerneigenen KI-Tochter irisnet, die neben KI-Softwarelösungen für das Kernsegment "Payment-Dienste" auch verstärkt plattformbasierte KI-Dienste für externe Kunden entwickelt, adressiert das Technologieunternehmen ebenfalls den weltweit rasant wachsenden KI-Markt. Die globalen Umsätze mit KI-Anwendungen haben laut Marktdaten im vergangenen Jahr dynamisch um 46% auf 38,0 Mrd. EUR zugelegt. Bis zum Jahr 2025 rechnen Branchenexperten mit einer Vervielfachung des KI-Marktvolumens auf 89,9 Mrd. EUR.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2022 ist dem net digital-Konzern mit einem deutlichen Konzernumsatzanstieg um 29,2% auf 10,70 Mio. EUR (VJ: 8,28 Mio. EUR) die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelungen. Als wesentlicher Wachstumstreiber erwies sich erneut das Kerngeschäft rund um "Payment-Dienste" für den E-Commerce-Bereich und hierbei v.a. die starke Nachfrage aus dem Video-Streaming-Bereich. Auch auf operativer Ergebnisebene wurde eine signifikante Verbesserung des EBITDAs um 20,8% auf 0,87 Mio. EUR (VJ: 0,72 Mio. EUR) erreicht. Bedingt durch hohe Firmenwertabschreibungen aus erworbenen Tochtergesellschaften und höheren Steueraufwendungen musste auf Nettobasis ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -0,40 Mio. EUR (VJ: -0,44 Mio. EUR) hingenommen werden.

Am 3. August 2023 hat die net digital Tochter mobile Business Engine (MBE) einen weitreichenden Rahmenvertrag mit der 1&1 Mobilfunk GmbH, einem Unternehmen der 1&1 AG, für das "Direct Carrier Billing" abgeschlossen. Über diesen Vertrag wird 1&1 seinen rund 12 Millionen Mobilfunkkunden zukünftig das bequeme Bezahlen digitaler Produkte und Dienste über die Mobilfunkrechnung ermöglichen. Für das neue 1&1 Mobilfunknetz hat MBE erstmals eine eigene "Carrier Grade Plattform" entwickelt und fungiert als ihr Betreiber. Neben Premium-SMS- und Premium-Voice-Diensten können 1&1 Mobilfunkkunden künftig über die MBE-Plattform weitere Services über ihre Mobilfunkrechnung abrechnen lassen. Diese beinhalten zahlungspflichtige Downloads aus App-Stores, der Zugang zu Games- und Videoportalen, Fahrscheine des Nahverkehrs, Veranstaltungs- und Konzerttickets, Zeitungsartikel hinter Paywalls oder Medienabonnements. Für den Betrieb der Plattform und den damit zusammen-hängenden Dienstleistungen erhält MBE eine fixe monatliche Vergütung sowie variable Anteile - basierend auf den getätigten Transaktionen. Gleichzeitig profitiert MBE von einem wachsenden Händlerangebot, das an die Zahlungsplattform angebunden wird und im Auftrag von 1&1 (sukzessive) ausgebaut werden soll.



Bedingt durch die Änderungen der Geschäftsstrategie eines wichtigen Acquiring-Bank-Geschäftspartners Ende Juni 2023, rechnet das net digital Management mit Umsatzeinbußen im zweiten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres. Die Technologiegesellschaft erwartet, dass sich der negative Einfluss auf die Umsatzerlöse weitgehend auf das Geschäftsjahr 2023 beschränken wird. Zudem beabsichtigt das Unternehmen, den Ausfall der Acquiring-Bank als Kooperationspartner innerhalb der kommenden Monate so schnell wie möglich durch die Überführung der betroffenen Geschäftsvorfälle zu einem neuen Partner zu kompensieren. Gleichzeitig ist net digital bestrebt, die (temporär) wegfallenden Umsätze durch andere internationale Partner aufzufangen und die internationale Präsenz sowie strategische Partnerschaften weiter auszubauen. In Anbetracht dessen hat net digital für das aktuelle Geschäftsjahr seine bisherige Guidance (Fortsetzung des Wachstumskurses auch im GJ 2023) korrigiert und rechnet nun im Vergleich zum Vorjahr mit einem Umsatzrückgang und einem deutlich positiven EBITDA.

Vor dem Hintergrund der angepassten Unternehmensguidance haben wir ebenfalls unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und das Folgejahr nach unten korrigiert. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir nun bedingt durch den Acquirer-Ausfall und den damit verbundenen Umsatzeinbußen einen Umsatz- und EBITDA-Rückgang im Vergleich zum Vorjahr auf 10,25 Mio. EUR (zuvor: 12,92 Mio. EUR) bzw. 0,25 Mio. EUR (zuvor: 1,35 Mio. EUR). Für das Folgejahr rechnen wir basierend auf einer erwarteten Normalisierung der Acquiring-Bank-Struktur mit Umsatzerlösen und einem EBITDA in Höhe von 12,26 Mio. EUR (zuvor: 14,83 Mio. EUR) bzw. 1,16 Mio. EUR (zuvor: 1,90 Mio. EUR). Für das darauffolgende Geschäftsjahr 2025 erwarteten wir einen starken Ausbau des (KI-gestützten) Paymentgeschäfts und eine signifikante Ausweitung der KI-Softwareerlöse und entsprechend einen deutlichen Umsatz- und EBITDA-Anstieg auf dann 14,07 Mio. EUR bzw. 1,98 Mio. EUR. Gerade die zuletzt bekannt gegebene 1&1-Kooperation sollte für eine deutliche Ausweitung der erwarteten Paymenterlöse in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 sorgen und damit die Konzernumsätze in diesen Geschäftsperioden signifikant beflügeln können.

Insgesamt sehen wir net digital mit ihrer vollintegrierten KI-gestützten Digitalplattform mit dem Fokus auf digitale Zahlungsdienste (inkl. ergänzender Dienste, wie z.B. Digital Enabling) und KI-Softwarelösungen für externe Kunden weiterhin gut aufgestellt, um ab dem Jahr 2024 wieder auf den dynamischen Wachstumskurs zurückzukehren. Mit ihren innovativen KI-gestützten Zahlungsdiensten und KI-Softwarelösungen für Kunden außerhalb des Paymentuniversums, befindet sich die Technologiegesellschaft in einer guten Position, um im boomenden digitalen Paymentsektor und der boomenden KI-Branche deutlich zu wachsen. Mit ihrer umfassenden KI-gestützten Zahlungsplattform, die verschiedene digitale Payment-Dienste und KI-Technologien kombiniert, differenziert sich net digital stark von klassischen Paymentdienstleistern und verfügt damit über ein deutliches Alleinstellungsmerkmal (sog. USP). Mit der erwarteten weiteren Zunahme der Umsatzerlöse, sollte es der Technologie-gesellschaft gelingen, durch seine sehr skalierbare digitale Plattform überproportionale Ergebniszuwächse zu erzielen und damit auch die Konzernprofitabilität dynamisch zu steigern.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir primär bedingt durch unsere gesenkten Prognosen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 unser bisheriges Kursziel auf 14,45 EUR (zuvor: 18,20 EUR) je Aktie gesenkt. Daneben haben sich deutlich angestiegene Kapitalkosten (WACC), die aufgrund des sich erhöhten risikofreien Zinses (von zuvor 1,50% auf nun 2,00%) zugenommen haben, kurszielmindernd ausgewirkt. Kurszielerhöhend wirkte sich hingegen der eingetretene "Roll-Over-Effekt" (Kursziel bezogen auf das nachfolgende GJ 2024 statt bisher GJ 2023) und die erstmalige Aufnahme des Geschäftsjahres 2025 in unsere Detailschätzperiode aus. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein hohes Kurspotenzial in der net digital-Aktie.

