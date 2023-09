Lithium-Eisenphosphat (LFP) aus Nano One-Reaktoren im kommerziellen Maßstab führt zum beschleunigten Versand der Proben an Kunden

- Im vierten Quartal 2023 beginnt der Versand der Proben an die Partner zwecks Validierung des LFP im Tonnenmaßstab.

- Wiederholte One-Pot-Versuche mit LFP demonstrieren die Technologie in Reaktoren in kommerzieller Größe.

- Beschleunigte Nachrüstung von Candiac für die laufende Produktion von LFP.

- Reaktoren mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Jahr sind installiert und werden derzeit optimiert.

- Aufbau einer Pipeline potenzieller Kunden für Bestellungen des LFP-Produkts.

14. September 2023 Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) / IRW-Press / - Nano One Materials Corp. („Nano One“ oder das „Unternehmen“) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit patentierten Verfahren zur Herstellung von Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien, die sichere und solide Lieferketten ermöglichen, indem sie die Kosten, die Komplexität, die Energieintensität und den ökologischen Fußabdruck verringern.

Das Unternehmen freut sich zu melden, dass die One-Pot-Versuche in den vergangenen Monaten in den bestehenden Reaktoren der Anlage Candiac Lithium-Eisenphosphat (LFP) im kommerziellen Maßstab mit Leistungsdaten produziert haben, die dem Labormaßstab entsprechen. Nano One vollzieht den sehr raschen Übergang zu kompletten Reaktoren in kommerzieller Größe, sodass sein LFP im vierten Quartal 2023 an ausgewählte Kunden zur Evaluierung versandt werden kann. Außerdem wurden die Reaktoren mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Jahr (t/a) installiert und werden momentan für das Hochfahren (Scale-up) optimiert.

„Wir sind bereit für den Versand qualifizierter LFP-Materialien aus unseren kommerziell ausgelegten Reaktoren an unsere Partner zur Evaluierung im Tonnenmaßstab“, sagte Denis Geoffroy, Chief Commercialization Officer von Nano One. „Die Leistung dieser Reaktoren ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Vermarktungsstrategie, um strategischen Partnern Proben im Tonnenmaßstab bereitstellen zu können und das Vertrauen in die Skalierbarkeit unserer Technologie zu steigern. Ich bin sehr stolz auf unser Team, das diese Ergebnisse in sehr kurzer Zeit erreicht hat.“