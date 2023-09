PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag überwiegend zugelegt. Der Budapester Bux setzte seinen Rekordlauf fort. Nur der Prager Aktienmarkt schwächelte. Marktbeobachter verwiesen auf eine positive Stimmung in Westeuropa, nachdem die EZB am Vortag nach ihrer zehnten Zinserhöhung im Kampf gegen die hohe Inflation angedeutet hatte, dass möglicherweise der Zinsgipfel erreicht worden sei.

Der tschechische PX gab nach vier Gewinntagen in Folge um 0,17 Prozent auf 1353,96 Punkte nach. Vor allem die Kursverluste von 0,7 Prozent der Schwergewichte CEZ und 1,5 Prozent der Erste Group drückten auf den Prager Leitindex.