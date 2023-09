DAX mit bärischer Tageskerze

Dabei ist auch der S&P 500 genau zu beobachten, der im Tageschart direkt im Bereich des 50er-EMA notiert. In den Vortagen konnte der S&P 500 den 50er-EMA immer wieder verteidigen. Kommt es zu einem Durchbruch nach unten, wäre dies ein sehr bärisches Signal und mit weiterer Kursschwäche zu rechnen. Was dann auch den DAX weiter belasten sollte.

Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Montag im Bereich von 15.850 Punkten. Am Freitag fand der große Verfallstermin statt, was die hohe Volatilität im DAX erklärt. Verfallstermine stellen oft Marktwendepunkte dar, möglicherweise hat der DAX mit dem Tageshoch bei 15.992 Punkten auch ein Verlaufshoch erreicht und steht nun wieder vor fallenden Kursen.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am heutigen Montag kaum zur Veröffentlichung an. Um 16:00 Uhr wird in den USA noch der US NAHB/Wells Fargo Wohnungsmarktindex veröffentlicht. In der neuen Handelswoche steht im Wochenverlauf aber vor allem der US-Leitzinsentscheid am Mittwoch im Fokus. Vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed könnten sich die Investoren zurückhalten.

Am Freitagabend wurden zudem noch die jüngsten CoT-Daten veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass die Commercials (US-Profis) ihre Long-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich deutlich gesenkt haben, aber noch Long aufgestellt sind. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen auf den S&P 500 hingegen deutlich erhöht und bauen ihre Long-Positionen weiter aus.

Die Short-Position ist gut im Rennen und hat das Kursziel bei 15.800 Punkten fast erreicht. Der Stopp sollte in den Gewinn nachgezogen werden.

Aktuelle Lage



DAX im Long-Modus.

DAX bei 15.850 Punkten. Indikatoren Short. Anlaufmarken nach oben bei 15.850, 15.880, 15.900, 15.930, 16.000 und 16.030 Punkten, nach unten bei 15.800, 15.780, 15.750, 15.700 und 15.600 Punkten. Gaps nach unten bei 15.342, 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 16.224 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat August: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)