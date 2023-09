Bericht gemäß NI 43-101 bietet Einblicke in weitere Ziele bei Porphyr-Kupfer-Projekt Majuba Hill in Nevada

Vancouver (British Columbia) – 18. September 2023 / IRW-Press / – Majuba Hill Copper Corp. (CSE: JUBA | OTC: JUBAF | FWB: 4NP) („Majuba Hill Copper“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die geologischen Grenzen der Mineralisierung, die im Rahmen der Erstellung des Blockmodells beim Vorzeige-Kupfer-Porphyr-Projekt des Unternehmens für den Bericht gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“ oder der „Bericht“) mit dem Titel „Technical Report for the Majuba Hill Copper Project, Pershing County, Nevada, USA“ identifiziert wurden, auch auf das Zielgebiet der Zone 789 (die „Zone 789“) anwendbar sind.