BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding nach den am Freitag gesenkten Jahreszielen von 90 auf 69 Euro gekappt. Die Einstufung wurde nach dem Kursrutsch aber auf "Hold" belassen. Analyst Benjamin Thielmann reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Baumarktkonzern. Im eingetrübten Bau- und Konsumumfeld dürfte Hornbach steigende Preise eher nicht auf die Kunden umlegen können, um Marktanteile zu halten oder diese sogar auszubauen. Im trüberen Konsumumfeld dürften die Kunden daher zwar weniger kaufen, aber nicht unbedingt seltener in die Märkte gehen./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 05:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 61,75EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Benjamin Thielmann

Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m