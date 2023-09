Messgerät ZetaStar von Waters steigert Geschwindigkeit und Empfindlichkeit von Lichtstreuungsmessungen für biologische Therapien

Zusammenfassung der Neuigkeiten:

Das neue Messgerät ZetaStar aus dem Portfolio von Wyatt Technology für die Nanopartikel-Analyse kombiniert drei Lichtstreuungstechniken in einem einzigen Gerät und verkürzt so die Messzeit im Vergleich zu anderen Methoden um das bis zu Zehnfache [i].

Es misst biologische Arzneimittel mit extrem geringen Probenmengen, um fünf wichtige Parameter innerhalb eines einzigen Arbeitsablaufs zu ermitteln, was die Effizienz steigert und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse verbessert.

Das Messgerät ZetaStar unterstützt die Arbeitsabläufe in der Gentherapie, bei Impfstoffen, mRNA, Proteinen und in Forschungs- und Entwicklungslabors, um die Messung mehrerer Spezies in komplexen Gemischen und in empfindlichen Proben zu optimieren.

MILFORD, Massachusetts, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Waters Corporation (NYSE:WAT) stellt das Messgerät DynaPro ZetaStar aus ihrem Wyatt Technology-Portfolio für die Analyse von Nanopartikeln vor. Das neue Messgerät ermöglicht die gleichzeitige Messung von dynamischer und statischer Lichtstreuung sowie dynamischer und elektrophoretischer Lichtstreuung (DLS/SLS/ELS) mit einem einzigen Gerät. Durch die Kombination mehrerer Lichtstreutechniken, die automatische Bewertung der Datenqualität und die adaptive Datenerfassung bietet das ZetaStar-Messgerät sowohl eine höhere Empfindlichkeit als auch schnellere Messungen zur Unterstützung der präzisen Entwicklung komplexer biologischer Wirkstoffe unter Verwendung extrem kleiner Probenmengen.

„Die Zusammenarbeit von Waters und Wyatt hat mit der Einführung des ZetaStar-Messgeräts als erstem neuen Produkt unserer vereinigten Unternehmen einen spannenden Meilenstein erreicht," so Dr. Udit Batra, Präsident und CEO der Waters Corporation. „Die Entwicklung wirksamer und sicherer Therapien auf der Basis von Lipid-Nanopartikeln hängt von den Lichtstreuungstechnologien ab, die im ZetaStar-Messgerät integriert sind. Es kombiniert auf einzigartige Weise drei Lichtstreuungsmesstechniken in einem einzigen Gerät, um mehr Datenpunkte bereitzustellen, die den Entwicklern biologischer Präparate ein größeres Vertrauen in die Wirksamkeit und Stabilität des Medikaments geben können."