STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Abbott Laboratories (WKN VM2NF8) Die Fresenius-Tochter mAbxience wird künftig für den US-amerikanischen Pharmakonzern Abbott Laboratories Nachahmer-Wirkstoffe von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln produzieren. Die vor allem für die Bereiche Onkologie, Atemwegserkrankungen und Frauengesundheit vorgesehenen Präparate sollen ab 2025 in Lateinamerika, Südostasien und Afrika vertrieben werden. Für die Abbott-Aktie geht es um 0,15 % auf 100,45 US-Dollar nach oben. Ein Discount-Call-Optionsschein auf den Pharmakonzern wird an der Euwax nachgefragt. 2. Discount-Call-Optionsschein auf Allianz (WKN UK986P) Die Allianz-Aktie konnte in den zurückliegenden zwölf Monaten um 35 % zulegen. In der Vorwoche wurde mit 234,45 Euro ein neues Jahreshoch erreicht. Heute kann sich die Aktie des Versicherungskonzerns dem negativen Markttrend nicht entziehen. Es geht um 0,35 % auf 229,60 Euro nach unten. Stuttgarter Derivateanleger nehmen den Rücksetzer zum Anlass, einen Discount-Call-Optionsschein auf die Allianz zu kaufen. 3. Faktor 4x Long Knock-out auf Tui (WKN MB67D4)

Der Reisekonzern Tui sieht die Reisebranche weiter im Aufwind. Nach Unternehmensangaben lagen die Reisebuchungen 5 % über den Buchungen des Vorjahres. Allerdings fehlen noch 4 % zum Vor-Corona-Niveau. Tui-Chef Sebastian Ebel zeigt sich optimistisch, die Gewinnziele zu erreichen und den Vorjahresgewinn von 409 Millionen Euro deutlich zu übertreffen. Analysten von Jefferies hoben die Aktie des Reise-Anbieters von underperform auf hold an. Das Kursziel wird mit 6,10 Euro angegeben. Aktuell kostet eine Aktie 5,70 Euro und damit 0,6 % weniger als am Vortag. Anleger steigen heute in einen Faktor 4x Long Knock-out auf Tui ein.

Euwax Sentiment Index

Die Fed erhöhte gestern zwar ihre Leitzinsen erwartungsgemäß nicht, signalisierte aber, dass im weiteren Jahresverlauf weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen sind. Das lässt den DAX heute um 0,9 % auf 15.644 Punkte fallen. Die Stimmung unter den Anlegern hellt sich im Handelsverlauf zunehmend auf. Der Euwax Sentiment notiert am Mittag bei +32 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

Jahresendspurt an den Börsen - das sollten Anleger beachten In gut drei Monaten ist das Börsenjahr 2023 schon wieder Geschichte. Wer hätte gedacht, dass die EZB so kräftig an der Zinsschraube dreht, die Inflation sich so hartnäckig hält und China mit dem Immobiliensektor eine so große Herausforderung lösen muss. Welche Themen die Märkte im Endspurt bewegen verrät Finanzmarkt-Experte Andreas Lipkow von der comdirect bank im Interview mit Cornelia Frey. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=rkTzJtSa5Zw

