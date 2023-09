Das Ziel vor Augen

Er läuft und läuft und läuft. Der Greenback kennt seit geraumer Zeit nur eine Richtung – gen Norden. So nähert sich USD/JPY mit großen Schritten dem markanten Widerstandsbereich um 150.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu USD/JPY hieß es unter anderem „[…] Der Ausbruch über die 142+ JPY öffnete dem Greenback die Tür in Richtung 145 JPY. In der Folgezeit übte er massiven Druck auf die Widerstandszone aus, verpasste es aber trotz zähen Ringens, auch diese Zone zu überwinden. Es kam, wie es kommen musste. Es setzten Gewinnmitnahmen ein. Dabei gerieten die ebenfalls thematisierten 137,8 JPY als Unterstützung in Bedrängnis. In dieser Phase war es wiederum wichtig, dass die Unterstützung gehalten werden konnte und der Dollar somit im Spiel blieb. Erneut nahm der Greenback Fahrt auf. Dem US-Dollar gelang es nun kürzlich, die 145 JPY endlich aus dem Weg zu räumen. Noch ist der Vorstoß etwas mit Vorsicht zu genießen, verpasste es der Greenback doch bislang, sich von den 145 JPY zu lösen. Per se hat sich aber mit dem Ausbruch über die 145 JPY ein Kaufsignal mit Ziel 150 JPY installiert […]“.



Die Hausse nährt die Hausse. Diese alte Börsenweisheit bestätigt sich einmal mehr bei USD/JPY. Seit dem Januar dieses Jahres treibt der Greenback den Yen vor sich her. Der US-Dollar zieht seine Kraft aus der Zinspolitik der Fed. Auch der jüngste Fed-Termin bzw. die veröffentlichten Zinsprojektionen der US-Notenbank gab bzw. gaben dem US-Dollar einen Schub.

Der US-Dollar installierte zuletzt diverse Kaufsignale. So ging es für den Greenback zuletzt über die 142+ JPY und über die 145 JPY. Mit dem Ausbruch über die 150 JPY rücken nun die 150 JPY in den Fokus des Handelsgeschehens. In diesem Bereich liegt das markante Hoch aus dem Oktober des vergangenen Jahres. Damals setzte mit Erreichen der 150 JPY eine knackige Korrektur ein.

Ein erfolgreicher Ausbruch des US-Dollars über die 150 JPY käme daher einem Befreiungsschlag gleich und würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Die Vehemenz der Aufwärtsbewegung nährt entsprechende Erwartungen. Obacht ist dennoch geboten. Mit Erreichen der 150 JPY könnten ebenso Gewinnmitnahmen einsetzen. Die Aufwärtsbewegung ist bereits überkauft. Der US-Dollar wäre somit reif für eine Konsolidierung. Im besten Fall bleiben Rücksetzer auf 145 JPY begrenzt. Ein Bruch der 142+ JPY wäre hingegen ein herber Rückschlag.