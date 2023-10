Heute: Investor Day bei Givaudan sowie frische US-Arbeitsmarktdaten

Unternehmenstermine

Schweiz: Givaudan, Investor Day

Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 08/23

08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 08/23

10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 08/23

14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktdaten 09/23

21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 08/23

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 06.10.2023 Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Durchschnittsverdienst (Jahr) 02:00 EUR EU-Gipfel 08:00 DEU Werkaufträge s.a. (Monat) 08:00 DEU Werksaufträge n.s.a. (Jahr) 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 CAN Nettoveränderung der Beschäftigung 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 14:30 CAN Arbeitslosenquote 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 14:30 USA Arbeitslosenquote 14:30 USA Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 18:00 USA Fed-Mitglieder Waller spricht



