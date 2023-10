Goldpreis im freien Fall – Wie sicher ist die Inflationsabsicherung?

Der Goldpreis fiel am Freitag bis in die Nähe der Marke von 1.840 US-Dollar, den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Damit liegt er nun gut zehn Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von US-Dollar 2.048, das am 4. Mai erreicht wurde.

Durch den aktuellen Rückschlag haben die Gold-Futures in diesem Jahr nur noch knapp zwei Prozent zugelegt. Damit besteht die Aussicht, dass die Rendite bei einem weiteren Rückgang negativ werden könnte.