Nachhaltigkeit braucht Tech-Ideen Die WECONOMY-Startups 2023 stehen fest (FOTO)

- Gründer*inneninitiative WECONOMY zeichnet die innovativsten Tech-Startups

Deutschlands aus

- Unternehmer*innen gewinnen ein Jahr Unterstützung und exklusive

Netzwerk-Treffen mit Topmanager*innen der deutschen Wirtschaft

- Geschäftsideen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Climate Tech und Food

Innovation, stehen im Fokus



Der Gründer*innenwettbewerb WECONOMY hat am vergangenen Donnerstag sein Finale

abgehalten und die zehn vielversprechendsten Tech-Startups Deutschlands

ausgezeichnet. Die Jury (https://www.weconomy.de/start-ups) , bestehend aus

renommierten Expert*innen aus der Gründer*innenszene, war zu Gast beim

Handelsblatt in Düsseldorf. Nachhaltigkeit stand in diesem Jahr im Fokus, da

viele der präsentierten Lösungen darauf abzielten, eine nachhaltigere Wirtschaft

und somit eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. "Technologie-Ideen spielen

eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der globalen

Nachhaltigkeitsherausforderungen. Wir freuen uns deshalb besonders, bei WECONOMY

in diesem Jahr so viele Innovationen mit Potenzial aus diesem Bereich fördern zu

dürfen", sagt Dr. Iris Liliana Bleck, Jury-Vorsitzende und CEO von FintechX.