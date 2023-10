Manganese X reicht nicht-vorläufigen Patentschutz für seine hochreine EV-Mangan-Technologie ein

Die nicht-vorläufige Patentanmeldung beinhaltet eine eingehende Überprüfung der Technologie durch das US Patent and Trademark Office (USPTO), die einen vollständigen Patentschutz nach der Annahme bietet und dem Unternehmen die Lizenzierung seiner Technologie ermöglicht.

Die Reinigungstechnologie von Manganese X wurde in Zusammenarbeit mit dem metallurgischen Forschungsunternehmen Kemetco Research Inc. mit Sitz in Richmond, BC, entwickelt.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, sagte dazu: „Dies sind spannende Zeiten für Manganese X, da wir den Batteriebedarf und die anspruchsvollen Anforderungen von Elektrofahrzeugherstellern erfüllen. Im Gegensatz zu anderen HPMSM-Herstellern, die Selen zur Senkung der Verarbeitungskosten verwenden, haben wir einen einzigartigen und effizienten Manganreinigungsprozess entwickelt, ohne die hochtoxische Verbindung Selen zu verwenden. Außerdem werden wir unser Bergbauprojekt Battery Hill in New Brunswick weiter vorantreiben, das bekanntlich eine der größten Mangancarbonatlagerstätten in Nordamerika umfasst.“

Er fügte hinzu: „Unser Timing ist ausgezeichnet, da die Hersteller von Elektrofahrzeugen ihre Bemühungen verstärken, langfristige Lieferungen von hochreinem Mangan zu sichern. Mangan ist als Batteriechemikalie der Wahl immer wieder in den Nachrichten. Die Verarbeitung ist nicht nur kostengünstiger, sondern bietet der EV-Batterie auch eine höhere Energiedichte und Wiederaufladbarkeit sowie eine längere Lebensdauer.“

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Das Unternehmen ist auch bestrebt, neue, CO2-arme und effizientere Methoden zu entwickeln und gleichzeitig Mangan zu geringeren Kosten zu verarbeiten. Das Unternehmen ist das einzige börsennotierte, aktiv gehandelte Manganunternehmen in Kanada und den USA, das die Kommerzialisierung einer Manganlagerstätte anstrebt und möglicherweise auch ein Lieferant für die nordamerikanische Lieferkette werden könnte.