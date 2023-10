STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Coca-Cola (WKN JB2FJ6)

Die anhaltend hohen Zinsen und Inflationsraten bringen die Konsumgüter-Branche immer mehr in Bedrängnis. Mit Coca-Cola trifft es derzeit auch ein Schwergewicht der Branche, diese Woche steht ein Minus von 7,3 % auf der Kurstafel. Heute stabilisieren sich die Papiere des Getränke-Herstellers mit einem Plus von 0,71 % auf 52,75 US-Dollar etwas. Stuttgarter Derivateanleger kaufen aktuell einen Call-Optionsschein auf Coca-Cola.

2. Faktor 3x Long-Zertifikat auf Nestlé (WKN SB1UHE)

Neben Coca-Cola geraten auch die Nestlé-Papiere zunehmend unter Druck. In den letzten sechs Monaten verbilligt sich die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns um ca. 14 %. Die Talfahrt setzt sich heute fort, mit 100,33 Schweizer Franken kosten die Anteilsscheine 2,5 % weniger als am Vortag. Ein Faktor 3x Long-Zertifikat auf Nestlé ist an der Euwax gefragt.