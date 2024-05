Von der Gesamtmarktrallye am Mittwoch, die durch unter den Erwartungen liegende Daten zur US-Verbraucherpreisinflation und die wiederaufkeimende Hoffnung auf baldige Zinssenkungen ausgelöst wurde, profitierte Super Micro Computer mit einem Plus von fast 16 Prozent überdurchschnittlich stark.

Das genügt aber kaum, um den gewaltigen Anstieg der Aktie von Super Micro Computer zu erklären, zumal es auch keine unternehmensspezifischen Neuigkeiten gab. Ein Blick in den Chart hingegen kann den äußerst dynamischen Kursimpuls schnell aufklären:

Abwärtstrendverschärfung mehrfach verhindert ...

Die Aktie von Super Micro Computer handelte seit Anfang März in einem Abwärtstrend. Nachdem das Papier unter die Marke von 1.000 US-Dollar sowie die 50-Tage-Linie gefallen war, drohte diesem zeitweise eine Verschärfung.

Den Käufern der Aktie gelang es jedoch, durch gelegentliche Rebounds einen Trendkanal zu etablieren, um so die Chance auf eine Bullenflagge zu wahren. Einen ersten Ausbruchsversuch aus dieser gab es vor rund drei Wochen. Der wurde jedoch an der 50-Tage-Linie abgeblockt.

... Chance auf Bullenflagge wahrgenommen

Am Mittwoch kam es dann zu einem weiteren, dieses Mal erfolgreichen Versuch. Damit konnte der Abwärtstrend der vergangenen Wochen als Bullenflagge und somit als Trendfortsetzungssignal des übergeordneten Aufwärtstrends bestätigt werden.

Mit zum Kurserfolg beigetragen haben auch Verbesserungen in der technischen Indikation, vor allem im Trendstärkeindikator MACD. Der bestätigte durch seinen Vorzeichenwechsel den zwischenzeitlichen Abwärtstrend der Aktie, konnte sich in den vergangenen Tagen aber über die (rote) Signallinie steigern und zeigte damit Entspannung an.

Gleichzeitig verbesserte sich auch der Relative-Stärke-Index sukzessive und erholte sich von zeitweise überverkauften Niveaus. Diese Kombination ließ am Mittwoch ausreichend Platz für eine kräftige Rallye in der Aktie.

Bullenflaggen = Trendfortsetzungssignale

Diese könnte sich in den kommenden Tagen fortsetzen, denn Ausbrüche aus Bullenflaggen setzen sich in aller Regel fort. Aufgrund der verbesserten Situation in der technischen Indikation verfügen RSI und MACD noch über weiteres Verbesserungspotenzial, das könnte die Aktie antreiben.

Die nächsten Widerstände liegen bei 1.000 US-Dollar sowie dem alten Rekordhoch bei 1.200 US-Dollar. Um diese anzulaufen, könnte zunächst der Ausbruch über die 50-Tage-Linie mit einem Retest bestätigt werden.

Sollten am Gesamtmarkt Gewinnmitnahmen einsetzen, alle drei großen US-Indizes haben am Mittwoch neue Rekordhochs erzielt, könnte auch der Ausbruch aus der Bullenflagge sowie die Horizontalunterstützung bei 800 US-Dollar noch einmal getestet werden. Das ist aktuell aber das weniger wahrscheinliche Szenario.

Fazit: Anstieg verpasst? So können sich Anleger noch engagieren!

Die Aktie von Super Micro Computer konnte am Mittwoch aus ihrem Abwärtstrend ausbrechen und diesen bullish auflösen. Da Bullenflaggen Trendfortsetzungssignale sind, stehen die Chancen gut, dass das Papier in den kommenden Tagen und Wochen weiter steigen wird.

Wer als Anleger die Kursexplosion vom Mittwoch verpasst hat, könnte sich entweder prozyklisch bei einem nachhaltigen Ausbruch über 1.000 US-Dollar engagieren oder auf einen möglichen Rücksetzer bis rund 800 US-Dollar warten, wo der Ausbruch noch einmal getestet werden könnte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion