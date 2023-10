US-Spielwarenkonzern MGA und Puppenhersteller Zapf planen Fusion

RÖDENTAL (dpa-AFX) - Der oberfränkische Puppenhersteller Zapf ("Baby Born") und der US-Spielwarenkonzern MGA wollen fusionieren. Die Fusion solle im Frühjahr 2024 vollzogen werden, teilte Zapf am Montag in Rödental (Landkreis Coburg) mit. Die deutsche Tochtergesellschaft von MGA, derzeit Hauptaktionärin der Zapf Creation AG, sei an Zapf herangetreten und habe zu Verhandlungen eingeladen. Weitere Details wollten die Unternehmen nicht nennen.

MGA Entertainment mit Hauptsitz in Los Angeles ist eigentümergeführt und stellt Kinderspielzeug und Unterhaltungsprodukte her. Zapf, 1932 in Rödental gegründet, ist vor allem wegen seiner Funktionspuppen bekannt. Die beiden Unternehmen arbeiten den Angaben nach bereits seit 20 Jahren bei Verkauf und Vertrieb der jeweiligen Produkte zusammen.

MGA hält bereits etwas mehr als 90 Prozent der Zapf-Aktien. Der Kurs der Zapf-Anteile legten im frühen Handel rund fünf Prozent auf 33 Euro zu. Das Unternehmen wird damit an der Börse mit etwas mehr als 200 Millionen Euro bewertet/zk/DP/zb

