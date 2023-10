Europas Rüstungstitel gefragt: Rheinmetall, Hensoldt klettern teils zweistellig

Angesichts der dramatischen Eskalation im Nahost-Konflikt sind Rüstungsaktien an den Börsen wieder stark gefragt. Teilweise schnellten die Titel zweistellig hoch, da Investoren darauf spekulieren, dass die Spannungen zu stark steigenden Umsätzen in der Branche führen werden. Im Fokus standen dabei nicht zuletzt die Konzerne aus Deutschland, einem engen Rüstungspartner Israels. Doch auch europaweit gab es bei den Titeln zum Teil deutliche Kursgewinne.

"Die Israelis ziehen in den Krieg“, erklärte Ian Bremmer, Präsident und Gründer der politischen Beratungsfirma Eurasia Group gegenüber CNBC. "Und das bedeutet nicht nur Luftangriffe, sondern auch Bodenoffensiven und Häuserkämpfe in Gaza, mit vielen Opfern, für die die Hamas natürlich Israel verantwortlich machen will", fügte er hinzu. "Die Führung der Hamas auszuschalten, wird keine Frage von Tagen oder Wochen sein. Das sind Monate oder vielleicht Jahre. Das wird sehr, sehr lange dauern", fügte er hinzu. "Aber das bedeutet nicht, dass sie einen Krieg gegen den Iran beginnen werden."