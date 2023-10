Das australische Graphitunternehmen EcoGraf Limited (ASX: EGR; FSE: FMK; OTCQX: ECGFF) nimmt jetzt auch Vietnam als einen weiteren möglichen Produktionsstandort für seine EcoGraf HFFree-Batterieanodentechnologie ins Visier. Wie Ecograf mitteilt, hat das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung mit der in Vietnam ansässigen VinES Energy Solutions Joint Stock Company (VinES) unterzeichnet.



Quelle: Depositphotos

VinES gehört zusammen mit VinFast, einem weltweit tätigen Hersteller von Elektrofahrzeugen, zur VinGroup, dem größten privaten Mischkonzern in Vietnam. Die Vereinbarung umfasst die Bereiche Rohstoffversorgung, Produktabnahme, Investition und Finanzierung.

VinES betreibt eine Lithium-Ionen-Gigafabrik in Vietnam, und die Vereinbarung bietet die Möglichkeit, die Expansionspläne von VinES auf dem US-Markt zu unterstützen. Sollte eine gemeinsame Studie über die Anlage in Vietnam zu einem positiven Ergebnis führen, planen beide Partner eine verbindliche Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung einer Lieferkette für Batterieanoden in Vietnam.

VinES und EcoGraf werden gemeinsam die lokalen vietnamesischen Graphitquellen für die Produktion evaluieren. Die Möglichkeit, lokales BAM-Rohmaterial zu verwenden, bietet zahlreiche Vorteile durch niedrigere Produktions- und Transportkosten. Es besteht auch das Potenzial, den Epanko-Graphit von Ecograf mit dem Material aus Vietnam zu kombinieren, um eine skalierbare, lokalisierte Lieferkette zu entwickeln.



Abbildung 1: Tansanisches Graphit von Ecograf’s Epanko Projekt könnte Anlagen für Batterieanoden auf der ganzen Welt beliefern – in Vietnam, Korea, Japan, Europa und den USA.

EcoGraf-Geschäftsführer Andrew Spinks erklärte: „Unser Team ist begeistert von dieser Gelegenheit, da Vietnam ein hervorragendes Potenzial hat, eine integrierte Lieferkette für Anodenmaterialien zu beherbergen und ein regionales Zentrum für die Herstellung von Anodenmaterialien zu sein. Unsere früheren Machbarkeitsstudien zu Vietnam haben sehr wettbewerbsfähige Kostenstrukturen, hohe ESG-Kriterien und eine attraktive Investitionspolitik aufgezeigt.

Wir freuen uns über die Partnerschaft mit VinES, einem führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien in Vietnam, der unsere Visionen und Werte teilt. Noch wichtiger ist, dass sich unsere Geschäftsbereiche in hohem Maße ergänzen und unsere Zusammenarbeit es beiden Parteien ermöglichen sollte, ihre Position in der Lieferkette für Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge zu stärken. Wir freuen uns darauf, mit VinES zusammenzuarbeiten, um ein äußerst wettbewerbsfähiges Unternehmen mit überzeugenden ESG-Eigenschaften in Vietnam zu entwickeln.“

Frau Pham Thuy Linh, CEO von VinES, erklärte: „Der Aufbau einer integrierten und lokalen Batterielieferkette ist unser Hauptaugenmerk, um eine starke Grundlage für das nachhaltige Wachstum von VinES zu schaffen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit EcoGraf, einem führenden diversifizierten Batterieanodenhersteller mit eigenen umweltfreundlichen Technologien zur Anodenherstellung. EcoGrafs langjähriges Fachwissen im Bereich Graphit und seine hochmoderne, emissionsarme Reinigungstechnologie sind eine hervorragende Ergänzung zu unserem Geschäft. Eine potenzielle Anlage für Batterieanodenmaterial in der Nähe unserer bestehenden Betriebe in Vietnam erhöht nicht nur die betrieblichen Synergien und die Flexibilität von VinES, sondern zeigt auch, dass Vietnam ein vorteilhaftes Ziel für Partner in der Batterielieferkette ist, um ihre Produktionsanlagen zu errichten.“

Entwicklung eines Vietnam Battery Hub

Vietnam ist eine aufstrebende Wirtschaftsmacht in Südostasien und gilt als günstiges Zentrum für die Batterieherstellung, das das Interesse der US-Regierung geweckt hat.

Vietnam positioniert sich angesichts der Entstehung des EV-OEM VinFast und des Lithium-Ionen-Batterieherstellers VinES, um ein regionales Batteriezentrum zu entwickeln, das die wettbewerbsfähige Kostenstruktur, die infrastrukturellen Vorteile, die zentrale geografische Lage und die günstige Investitionspolitik des Landes nutzt.

Ursprünglich mit dem Ziel gegründet, den Elektroauto-Geschäftszweig der VinGroup (VinFast) bei der Batterieversorgung zu unterstützen, hat sich VinES in den letzten zwei Jahren zu einem integrierten Anbieter sauberer Energielösungen entwickelt, der über eine vollständige Lieferkette, eine Fertigung im Giga-Maßstab, firmeneigene Technologien und ein breit gefächertes Produktportfolio für mehrere Märkte verfügt und das einzige Unternehmen seiner Art in Südostasien ist.

Fazit: Auf seinem Weg zum weltweit integrierten Hersteller von Batterieanodenmaterial entwickelt Ecograf lokale Partnerschaften in den wichtigsten Produktionszentren in Europa, Asien und Nordamerika. Das Motiv der Partner ist die Reduzierung der Abhängigkeit von chinesischem Batteriegraphit und die Sicherung von Lieferketten. Die aufstrebende vietnamesische EV-Industrie kommen obendrein mögliche Kostenvorteile in Verbindung mit lokalem Graphitquellen hinzu. Außerdem dürfte der gezielte Aufbau eigener Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei Batterien zu den entscheidende Wettbewerbsfaktoren der Zukunft zählen.

