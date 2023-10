13.10.2023 - Drei Jahre sind vergangen, seitdem die chinesischen Behörden die ersten Maßnahmen ergriffen haben, um Spekulationen auf dem Immobilienmarkt einzudämmen. Wenngleich Peking den Abschwung des Immobilienmarktes mittlerweile ernst nimmt, muss noch mehr getan werden, da die Regierung wieder einmal nicht alles gegeben hat und noch politischen Spielraum lässt. Eine Verbesserung der Aussichten für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt sowie bei den Preiserwartungen auf dem Wohnungsmarkt ist kurzfristig unerlässlich. Geldpolitik und Banken müssen mittelfristig akkommodierend bleiben, um eine Kreditkrise zu vermeiden, die die gesamte Wirtschaft treffen würde, ähnlich wie es in den 1990er-Jahren in Japan der Fall war. Wir lassen zum jetzigen Zeitpunkt Vorsicht gegenüber dem Sektor walten. Doch Anleger, die Geduld und einen ausreichend langen Anlagehorizont haben, können in Einzelfällen noch gute Anlagegelegenheiten ausmachen. Das kommende Jahr ist in China das Jahr des Holzdrachens. Drachen werden in der Regel mit Führung und dem Erreichen von Zielen in Verbindung gebracht und sind ein Symbol von Glück. Hoffentlich wird der Holzdrache dem chinesischen Immobiliensektor im Jahr 2024 ein wenig Glück bringen.

Aktuelle Lage

Die Wohnungsbautätigkeit hat in China in den vergangenen 20 Jahren stark zugenommen, was auf Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und Spekulation zurückzuführen ist. Aufgrund Letzterer wurde der Kauf mehrerer Wohnungen eine beliebte Anlage chinesischer Haushalte, da ihrer Meinung nach die Performance der Vergangenheit eine Garantie für künftiges Wachstum war. Doch während chinesische Immobilienentwickler immer neue Rekorde aufstellten, zeigte sich die Regierung in Peking zunehmend besorgt und führten im August 2020 – motiviert durch die Philosophie, dass „Häuser zum Wohnen da sind, und nicht zum Spekulieren“ – eine Reihe politischer Maßnahmen ein, die der Spekulation auf dem Immobilienmarkt und der Verschuldung der Bauherren Einhalt gebieten sollten. Diese Bestimmungen brachten viele Unternehmen in Schwierigkeiten und lösten schon kurz darauf eine Liquiditätskrise aus. Die Einführung strenger, pandemiebedingter Einschränkungen spitzte diese Krise noch zu und trübte gleichzeitig die Stimmung der privaten Haushalte. Die Aufhebung dieser Einschränkungen im Jahr 2022 reichte nicht aus, um die erwähnten Probleme zu lösen. Einige Städte auf den unteren Rängen (d. h. weniger weit entwickelte Städte) versuchten, die Nachfrage anzukurbeln, indem sie Einschränkungen beim Kauf von Wohnungen lockerten und Wohnungen erschwinglicher machten. Doch eine unkoordinierte Reaktion, die gedrückte Stimmung und der Rückzug von Investoren (aufgrund des Unterbindens von Spekulation durch Peking) führten zu einer schwachen Nachfrage. Schließlich beschloss die Regierung des Landes dann erst im August 2023, zum ersten Mal die Unterstützung auf nationaler Ebene wirklich zu verstärken. Zu den bedeutendsten Maßnahmen gehörten die Senkung der Untergrenze für die Anzahlung beim Erwerb der ersten Wohnung auf 20 % und beim Erwerb der zweiten auf 30 %, die Senkung des Hypothekenzinssatzes für die erste und die zweite Wohnung und die Erteilung der Genehmigung an lokale Regierungen, die Definition des Erstkäufers einer Wohnung zu erweitern. Wenngleich es sich hierbei um landesweite Maßnahmen handelt, haben Städte weitreichende Befugnisse bei ihrer Anwendung.