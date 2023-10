Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 17.10.2023

Kursziel: EUR 18,70 (bislang EUR 21,40)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Einige Auslandsstandorte deutlich unter Erwartungen



Vergangenen Freitag hat eak vorläufige Eckdaten zum dritten Quartal 2023 veröffentlicht. Dabei wurde deutlich, dass die Besucherzahlen an einigen Standorten im saisonal wichtigsten Quartal des Jahres sowohl gegenüber den Planzahlen als auch gegenüber den Vorjahreszahlen zum Teil deutlich zurückblieben. Damit lagen der vorläufige Konzernumsatz und das vorläufige EBITDA nach neun Monaten 2023 mit EUR 19,5 Mio. bzw. EUR 5,8 Mio. zwar über den Vorjahreswerten (EUR 18,0 Mio. bzw. EUR 5,2 Mio.), das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) war jedoch aufgrund deutlich höherer Abschreibungen mit EUR 1,2 Mio. (Vorjahr: EUR 1,3 Mio.) nicht nur rückläufig, sondern lag auch deutlich unter unseren Erwartungen (EUR 4,0 Mio.). Nach Anpassung unserer Finanzprognosen ermitteln wir aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) ein Kursziel von EUR 18,70 (Base Case-Szenario, bislang EUR 21,40) je Aktie. Angesichts eines auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 187,7% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG.

Verantwortlich für die Gewinnwarnung waren Angabe gemäß insbesondere die Standorte Elsass (Frankreich), Avondale (Irland) und Pohorje (Slowenien). Dort waren die Abweichungen offenbar so markant, dass unsere Erwartungen, wonach die Guidance aufgrund des anhaltend sonnigen und warmen Wetters in Deutschland sogar angehoben werden könnte, ins Gegenteil verkehrt wurden. Die möglichen Ursachen lassen sich offenbar bisher schwer beurteilen, da insbesondere Wetterstatistiken entweder nicht von mit hierzulande vergleichbaren Organisationen erfasst werden oder noch nicht vorliegen. In diesem Punkt hat das Unternehmen auf die Veröffentlichung der Quartalsmitteilung am 23.11.2023 verwiesen. Zumindest am Standort Pohorje nahe Maribor vermuten wir als Ursache die starken Regenfälle und Unwetter Anfang August, die in Slowenien zu verheerenden Hochwassern geführt hatten. Insgesamt gehen wir davon aus, dass es sich nicht um strukturelle Probleme der Standorte handelt.



Für das Gesamtjahr 2023e rechnet der eak-Vorstand nunmehr mit Umsätzen auf Konzernebene in der Bandbreite zwischen EUR 23,9 und 24,3 Mio.; bislang war vom Erreichen des unteren Endes der Bandbreite zwischen EUR 26,7 und 29,9 Mio. ausgegangen worden. Beim operativen Ergebnis (EBIT) rechnet der eak-Vorstand nunmehr mit einem Ergebnis in der Bandbreite zwischen EUR 0 und 0,3 Mio. (bisher: mittleres bis unteres Ende der Bandbreite zwischen EUR 1,9 und 4,7 Mio.). Ertragsseitig liegt die Abweichung gegenüber der ursprünglich in Aussicht gestellten Bandbreite demnach zwischen EUR 1,6 und 4,7 Mio.



