Top-Investor zeichnet 200.000 Euro Wandelschuldverschreibung - Advanced Blockchain AG profitiert von starkem Vertrauen in die Zukunftstechnologie

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Advanced Blockchain AG, Rüdiger Andreas Günther, hat eine Wandelschuldverschreibung im Wert von 200.000 Euro gezeichnet. Die Advanced Blockchain AG ist ein führender Inkubator, Architekt und Investor für die Blockchain-Branche. Günther ist fest davon überzeugt, dass das Unternehmen Investoren eine nachhaltige Unternehmensentwicklung mit erheblichen Wachstumschancen bieten kann, selbst in anspruchsvollen Zeiten mit volatilen Marktphasen und hohen Zinsen. Er sieht die Blockchain-Technologie als Zukunftstechnologie, die in den nächsten Jahren in vielen Branchen zum Einsatz kommen wird, und ist der Meinung, dass die Advanced Blockchain AG sehr gut positioniert ist, um davon überproportional zu profitieren.Die Advanced Blockchain AG ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Das Unternehmen widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.Am nächsten Tag gab die Advanced Blockchain AG bekannt, dass sie 100.000 eigene Aktien zu einem Preis von 2,70 Euro je Aktie an einen Fonds der Axxion S.A. verkauft hat. Dadurch fließen der Gesellschaft Erlöse in Höhe von rund 270.000 Euro zu. Gleichzeitig wird das Volumen der neuen Wandelschuldverschreibung 2023/2029 auf nominal 1,1 Mio. Euro begrenzt. Mit dem Verkauf der eigenen Aktien und der Begebung der Wandelanleihe stärkt die Advanced Blockchain AG ihre finanzielle Lage und finanziert ihr weiteres Wachstum. Die Veräußerung erfolgte unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.Der CEO der Advanced Blockchain AG, Simon Telian, freut sich über den neuen Investor, einen erfahrenen Fonds, der auf wachstumsstarke Nebenwerte-Aktien spezialisiert ist. Telian sieht das Engagement als Vertrauensbeweis in das Unternehmen und das signifikante Wachstumspotenzial der blockchain-orientierten Geschäftsmodelle.Es ist anzumerken, dass es sich bei der Advanced Blockchain AG um einen Nebenwert mit wenig Volumen handelt, bei dem der Kurs durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann. Es könnte beispielsweise sein, dass ein Privatanleger seine Position geschlossen hat, was zu einem Kursrückgang geführt haben könnte.

Die Advanced Blockchain Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 2,85EUR gehandelt.