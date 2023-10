IperionX erhält Absichtserklärung im Wert von 11,5 Mio. USD von Exim Bank für Titanproduktion in USA

19. Oktober 2023 / IRW-Press / - IperionX Limited (IperionX) (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) freut sich bekannt zu geben, dass es von der Export-Import Bank of the United States (die „EXIM Bank“) eine Absichtserklärung („LOI“) hinsichtlich eines vorläufigen Betrags von 11,5 Millionen USD zur Anlagenfinanzierung mit einer Laufzeit von sieben Jahren für die Entwicklung der Titanproduktionsanlage von IperionX in Halifax County in Virginia erhalten hat.

IperionX wurde von EXIM darüber informiert, dass die geplante Titanproduktionsanlage für die Anlagenfinanzierung im Rahmen des „China and Transformational Exports Program“ und der „Make More in America Initiative“ von EXIM qualifiziert sein könnte. Diese beiden Programme ermöglichen es EXIM, seine bestehenden mittel- und langfristigen Darlehens- und Kreditbürgschaftsprogramme zu erweitern, um Projekte zu unterstützen, die die chinesische Dominanz in strategischen Sektoren verringern und exportorientierte inländische Projekte fördern, wie etwa die von IperionX geplante Titanproduktionsanlage in Virginia.

IperionX beabsichtigt, die Anlagenfinanzierung durch die EXIM Bank für wichtige Produktionsanlagen wie Industrieöfen und Zerkleinerungsanlagen zu nutzen, deren Kosten sich voraussichtlich auf etwa 11,5 Millionen Dollar belaufen werden.

IperionX plant die Errichtung einer Titanproduktionsanlage mit einer Kapazität von 125 t pro Jahr in Virginia, wobei die erste Produktion für 2024 erwartet wird. Sobald diese in Betrieb genommen wurde, beabsichtigt IperionX, die Kapazität dieser modernen Titanproduktionsanlage in einem modularen Entwicklungsansatz rasch auf 1.125 t pro Jahr am selben Standort in Virginia zu erweitern.

Titan wird aufgrund seines guten Verhältnisses zwischen Festigkeit und Gewicht sowie aufgrund seiner Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Korrosion geschätzt. Titan ist ein kritisches Material für zahlreiche US-Verteidigungssysteme sowie für eine Reihe anspruchsvoller Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Medizin, der Unterhaltungselektronik, der additiven Fertigung sowie dem Wasserstoff- und Automobilsektor.

IperionX weist das Potenzial auf, eine vollständige US-Titanlieferkette von der Gewinnung von Titanmineralien bis zur Herstellung von Hochleistungs-Titanprodukten bereitzustellen, und verfügt über die einzigartige Fähigkeit, zu 100 % recycelte Titanabfälle zu verwenden. IperionX kann eine breite Palette von Titanprodukten – einschließlich Titanpulver, -barren, -stangen und -platten – mit höherer Energieeffizienz, niedrigeren Kosten und geringeren Umweltauswirkungen herstellen.