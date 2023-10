Geopolitische Konflikte im Nahen Osten treiben Goldpreis an - Analysten warnen vor Investitionen

Die geopolitischen Konflikte im Nahen Osten haben zu einem Anstieg des Goldpreises geführt, da das Edelmetall oft als sicherer Hafen betrachtet wird. Analysten warnen jedoch davor, derzeit in Gold zu investieren. Laut Lee Munson, Chief Investment Officer bei Portfolio Wealth Advisors, ist das derzeitige Hochzinsumfeld unattraktiv für Goldinvestitionen. Gold wird normalerweise attraktiv, wenn die Realzinsen negativ sind, was derzeit nicht der Fall ist. Munson warnt auch vor Opportunitätskosten, da das Geld, das in Gold investiert wird, anderweitig ausgegeben werden könnte. Wenn die Zinsen steigen und die Inflation zunimmt, könnten Goldinvestoren dazu neigen, ihr Gold zu verkaufen und in Aktien oder Staatsanleihen umzuschichten.Der Goldpreis hat in den letzten Tagen weiter zugelegt und sich der Marke von 2000 US-Dollar genähert. Der Konflikt zwischen der Hamas und Israel hat zu einer erhöhten Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen wie Gold geführt. Die geopolitischen Risiken werden derzeit stärker gewichtet als der Anstieg der Kapitalmarktzinsen. Obwohl die Renditen für US-Staatsanleihen gestiegen sind, ist der Goldpreis bemerkenswerterweise weiter gestiegen. Experten gehen jedoch davon aus, dass der Goldpreis nur kurzfristig weiter steigen wird, es sei denn, der Konflikt im Nahen Osten eskaliert.Um langfristig einen Anstieg des Goldpreises zu sehen, müsste es eine Wende in der Zinspolitik der US-Notenbank geben. Erst wenn sich wieder sinkende Leitzinsen abzeichnen, könnte der Goldpreis nachhaltig steigen. Trotz des aktuellen Anstiegs ist der Goldpreis noch weit von seinem Rekordhoch entfernt, das vor etwa drei Jahren erreicht wurde.Der Autor gibt auch Ratschläge für Investoren. Er empfiehlt, internationale Medien zu lesen, um einen objektiveren Blick auf die Situation zu bekommen. Er glaubt nicht an einen Weltkrieg und sieht die aktuellen geopolitischen Konflikte als letzte Zuckungen des Versuchs Russlands und seiner Verbündeten, die Welt zu destabilisieren. Er warnt auch vor den Auswirkungen der linksgrünen Politik auf die deutsche Wirtschaft und empfiehlt, physisches Gold als Absicherung zu halten. Er betont auch die Bedeutung einer wehrhaften Demokratie und der Stärke des Westens gegenüber extremistischen und islamistischen Ideologien.Insgesamt wird deutlich, dass der Goldpreis aufgrund der geopolitischen Konflikte im Nahen Osten gestiegen ist, aber Analysten warnen vor einem Kauf von Gold aufgrund des derzeitigen Hochzinsumfelds. Der langfristige Anstieg des Goldpreises hängt von einer Wende in der Zinspolitik ab. Investoren sollten auch die Auswirkungen der linksgrünen Politik auf die deutsche Wirtschaft berücksichtigen und physisches Gold als Absicherung halten.

Gold wird aktuell mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 1.979USD gehandelt.