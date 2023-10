Chinas hat enormen Einfluss auf die weltweite Versorgung mit kritischen Mineralien und zögert nicht, seine Dominanz als politisches Druckmittel einzusetzen. Vergangene Woche kündigte China unter Berufung auf die nationale Sicherheit Kontrollen für die Ausfuhr von Natur- und synthetischem Graphit an, was die Versorgung von Elektrofahrzeugen außerhalb des Landes gefährden könnte. Beobachter werten Chinas Schritt als Reaktion auf die Ankündigung der Europäischen Union chinesische Subventionen für Elektrofahrzeuge zu untersuchen.

China dominiert den Graphitabbau sowie die Verarbeitung und die Anodenproduktion und wird laut Benchmark Graphite Forecast in diesem Jahr 67 % des weltweiten Naturgraphits produzieren. Chinas restriktive Ausfuhrpolitik dürfte den Ausbau alternativer Lieferketten für Batterieanoden im Westen beschleunigen. Der Aktienmarkt hat sofort reagiert: Der Kurs von Ecograf (ASX: EGR; FRA: FMK) stieg im australischen Heimatmarkt um 24 % auf 0,14 AUD; Gratomic Inc. (TSXV: GRAT; FRA: CB82) legte um 15 Prozent zu, wobei rund 2,8 Mio. Aktien gehandelt wurden. Bei www.goldinvest.de begleiten wir beide Unternehmen seit langem – Ecograf schon seit mehreren Jahren.



Abbildung 1: Erstklassiges Graphit aus Tansania für die alle Teile der Welt. Ecograf hat auf der Basis seiner HF-freien Technologie zur Aufbereitung von Naturgraphit ein einzigartiges Konzept zur Versorgung der westlichen Welt geschaffen. Im Frühjahr 2024 geht die erste kommerzielle Anlage zur Produktqualifizierung in Perth in Betrieb.

Kurzfristig könnte die Politik es ausländischen Unternehmen erschweren, chinesische Graphitrohstoffprodukte zu kaufen, je nachdem, wie streng sie die Ausfuhrgenehmigungen einschränken, so Benchmark. Einige Anodenhersteller in Übersee, wie z. B. die in Südkorea, sind auf die Einfuhr von Kugelgraphit (USPG) aus China angewiesen.



Abbildung 2: Chinas Exportkontrollen für Graphit kommen just zu einer Zeit, wo bereits ein strukturelles Angebotsdefizit auf dem Graphitmarkt absehbar ist.

Benchmark geht davon aus, dass die chinesischen Maßnahmen die Graphitpreise stützen werden, die nach Einschätzung von Benchmark für (94-95% C) -100 mesh (FOB China) im Jahr 2023 bisher um 30,8% gefallen sind. Längerfristig könnte die Politik jedoch den Ausbau der Lieferkette für Batterieanoden im Westen beschleunigen, der bereits durch Maßnahmen wie den Inflation Reduction Act in den USA unterstützt wurde.

Die Entwicklung von Batterierecyclingkapazitäten könnte ein weiterer Weg zur westlichen Versorgungssicherheit sein, wobei die USA und die EU beim Aufbau dieses Sektors sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen. Die EU hat sich für Zielvorgaben für den Recyclinganteil entschieden, und zwei Unternehmen, die davon profitieren könnten, sind Li-Cycle und Redwood Materials - die einzigen Batterierecycler mit Anlagen sowohl in Nordamerika als auch in Europa. Beide Unternehmen könnten künftig auch Gesprächspartner für Ecograf werden, das in umfangreichen Testreihen demonstriert hat, dass seine Technologie für das Recycling von Batteriegraphit in hohem Maße geeignet ist.

